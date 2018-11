Do vlády jsme nešli, abychom řešili kauzy Andreje Babiše, uvedl Hamáček

Hamáček odmítl Babišovo podezření, že za aférou kolem premiérova syna je rozvědka. Podle ministra by Babiš měl své tvrzení konkretizovat. „Pokud on mluví o rozvědce, očekávám, že to vysvětlí, nebo se omluví,“ popsal.

„Můžu ručit za současné vedení rozvědky a současnou rozvědku,“ dodal. Na aktuální otázky odpovídal v nedělních Otázkách Václava Moravce mimo jiné s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem.

„Je pravda, že ta současná kauza kolem premiéra tu vládu extrémně zatěžuje. My do té vlády ale nešli, abychom řešili kauzy Andreje Babiše,“ komentoval Hamáček.

„Zvažujeme všechny alternativy, víme, jakou hrajeme roli a chceme vědět, jaké máme možnosti,“ doplnil. Podle něj ale opozice nemá plán B. Kdyby dnes měl Hamáček hlasovat pro vyslovení nedůvěry, tak ji nevysloví. Chce počkat do jednání Sněmovny.

„Nezastírám, že ta kauza je vážná,“ komentoval Hamáček situaci. „Řekl jsem jim, že se stále rozhodujeme, a to stále platí,“ dodal.



„Je to výborně vymyslená kauza,“ komentoval záležitost místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.



Hamáček také reagoval na vyhozené kytice politiků na Národní třídě. Policie podle něho jednali správně. Nemohli jinak, dodal. Případ podle ministra asi skončí jako přestupek. „Já požaduji po polici, aby postupovala podle zákona, a to dělá,“ doplnil šéf ČSSD.

„Trošku mě mrzelo, když jsem to pozoroval, bohužel tedy z postele, protože jsem měl zdravotní problémy, že část naší veřejnosti si snaží zprivatizovat 17. listopad pro sebe,“ komentoval oslavy také Faltýnek. Mrzí ho to podle jeho slov proto, že Zemanova kytice skončila v koši. Podle něj kdyby policisté vyhozené kytice nevyšetřovali, někdo by je kritizoval, že pochybili.