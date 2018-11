Politici žádají vyšetření údajného únosu Babišova syna, volají i po demisi

Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by jí ale provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, @AndrejBabis vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, aby’s to ututlal? https://t.co/LROkmuIEF9