Babiš mladší: Můj otec lže, chci vypovídat o svém únosu, napsal

„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem’ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem’ ve Švýcarsku, ale volný. Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu’,“ napsal reportérům Seznam Zpráv Andrej Babiš mladší.



„Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřenej (v psychiatrické léčebně), je druhá.’ Přeju si být telefonicky v kontaktu s policií ČR, vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska. Možná mi to za ten trik se skrytou kamerou vybavíte,“ dodal.

Česká policie už informace portálu Seznam Zprávy prověřuje. „Policie ..komunikuje se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem emailu neodkladné úkony dle zákona,“ píše policie na Twitteru.

Andej Babiš mladší nelibě nese to, že případ byl uzavřený, aniž by s ním policie mluvila. On v tomto emailu dává najevo, že chce v kauze Čapí hnízdo vypovídat.

Snaží se, aby kauza byla důkladně vyšetřena,“ uvedla v Televizi Seznam Sabina Slonková, která klíčovou reportáž spolu s kolegou Jiřím Kubíkem natáčela.



Po obdržení e-mailu jsme kontaktovali nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který s ním naváže další komunikaci,“ doplnil Kubík.

Na zveřejněná slova premiérova syna už reagují i čeští politici. „Andrej Babiš by si měl uvědomit vážnost situace a okamžitě odstoupit z funkce premiéra České republiky,“ píše například šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Poté, co Andrej Babiš junior tímto usvědčil svého otce ze lži o jeho zdravotním stavu a "odjezdu" na Krym, je naše výzva k demisi Andreje Babiše ještě naléhavější. Andrej Babiš by si měl uvědomit vážnost situace a okamžitě odstoupit z funkce premiéra České republiky. https://t.co/0zpSs8nnpU odpovědětretweetoblíbit

Premiér Andrej Babiš označil svého syna za nevěrohodného schizofrenika. Babiš označil bobtnající kauzu Čapí hnízdo doslova za „puč Palermo“. Řekl to ve středu po sérii schůzek s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, lídrem SPD Tomio Okamurou a KSČM Vojtěchem Filipem.

Pučem Palermo to označil kvůli tomu, že kauza eskalovala, když byl na mezinárodní konferenci v Itálii. Více čtěte zde: Babiš: Co se stalo, je puč Palermo. Můj syn trpí schizofrenií.

Syn premiéra Andreje Babiše je významnou figurou v kauze Čapí hnízdo. Policisté ho nemohli dva roky vypátrat, podařilo se to až reportérům Seznam Zpráv, kteří ho našli ve Švýcarsku, kde nyní žije i se svou matkou. Babiš mladší řekl novinářům například to, že byl držen na Krymu proti své vůli. Informovali jsme o tom zde: Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji, řekl Babišův syn ke kauze Čapí hnízdo.