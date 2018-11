Senát vybídl Babiše k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo

„Senát považuje účast Andreje Babiše se vládě České republiky do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou,“ zní stanovisko horní komory.

Senátoři poukazovali na to, že premiér jako předseda Bezpečnostní rady státu, který má přímý vliv na Generální inspekci bezpečnostních sborů, může ovlivňovat vyšetřování.

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) se pozastavil nad tím, že premiérův syn pobýval v doprovodu zaměstnance holdingu Agrofert, jehož byl Babiš vlastníkem, právě na Krymu „mimo radary českých tajných služeb“. Podotkl, že premiér opakovaně říkal, že je schopen za své děti položit život, a měl by tedy za ně být schopen položit i funkci předsedy vlády.



Na nedostupnost tohoto území pro českou policii či diplomaty poukázali také předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) nebo bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska (Senátor 21).



„Babišův syn se dostal na území anektovaného Krymu a vyvolává to ve mně velké otazníky. Jak se tam mohl dostat? Existuje jen jedna země, která by pro nás byla hůře dostupná. A to je Severní Korea,“ řekl místopředseda Senátu Milan Štěch.



Podle Tomáše Goláně (Senátor 21) se lze na Krym dostat jen s vědomím ruských tajných služeb, a pokud s nimi premiér spolupracuje, je vydíratelný a nedůvěryhodný. „Trestně stíhaná osoba by neměla být v čele vlády, k tomu jsme se vyjádřili už před rokem,“ uvedl předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha.

„Pohybujeme se v polodiktátorském režimu,“ uvedl předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar, podle něhož lidé bez dostatku pokory a studu „předvádějí v přímém přenosu, jak se vládne a manipuluje s mocí“.

„Traduje se, že pan prezident Masaryk, když byl s někým nespokojen, nebo když chtěl vyjádřit svůj názor, že s tím člověkem nesouhlasí, nebo že udělal něco špatného, tak mu, jak to píše Karel Čapek, prostě nepodal ruku, když se s ním měl sejít. A stačilo to k tomu, že ten člověk byl společensky i politicky buď znemožněn, anebo velmi omezen. Připadá mi paradoxní, že dnešní prezident klidně jmenuje premiéra České republiky, který je trestně stíhaný,“ dodal Šilar.



Na obranu předsedy vlády se postavili především zástupci jeho hnutí. „Věříme tomu, že vyšetřování probíhá naprosto regulérně, naprosto nezávisle. Že je záležitost složitá a dejme tomu je protažená lhůta pro to vyšetřování, to je prostě objektivní realita,“ řekla novinářům předsedkyně senátorů ANO Zdeňka Hamousová. Zuzana Baudyšová (za ANO) řekla, že v kauze hraje „smutnou a špatnou roli závist a nenávist“.

Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Ladislav Václavec (za ANO) poukazovali na to, že mnohá trestní řízení vůči veřejně činným osobám jsou zastavena. Čunek se pozastavil nad tím, že stíhání Babiše bylo zahájeno krátce před loňskými sněmovními volbami. Podle Čunka premiér neměl být ke stíhání Sněmovnou vydán a měl být vyšetřován až po skončení svého mandátu.

Pro návrh hlasovalo 59 senátorů, deset se hlasování zdrželo a čtyři byli proti.

„Andreje Babiše jsme pozvali, nicméně se k účasti nevyjádřil,“ řekla iDNES.cz mluvčí Senátu Eva Davidová.

Členové horní komory ve čtvrtek hledali společné stanovisko k současné politické situaci. Politickou bouři rozhýbala reportáž na webu Seznam Zprávy. Syn premiéra Andreje Babiše v ní tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu. Řekl také, že podepisoval dokumenty týkající se Čapího hnízda, ale nevěděl, co podepisuje.