PŘEHLEDNĚ: Otázky a odpovědi v kauze, která ohrožuje Babišovu vládu

1. Kdo je Petr Protopopov a Dita Protopopová?

Petr Protopopov měl proti jeho vůli držet syna českého premiéra Andreje Babiše mladšího na Krymu. Babiš mladší to uvedl v pondělní reportáži TV Seznam. Sám Protopopov se s novináři nebaví. I tak se podařilo zjistit, že je vášnivým cyklistou. Na kolech dříve závodil za Duklu Praha, pak s bicykly začal obchodovat a opravovat je. Podnikání před několika lety nechal a podle svého bývalého spolupracovníka se stal bodyguardem Babiše mladšího. Na něj měl i dohlížet, zda bere léky na svou psychickou nemoc.

Oficiálně Protopopov pracuje pro společnost Agrofert, jeho pozici však společnost nechce komentovat. Objevily se však informace, že ve firmě dělá řidiče. Protopopov je původem Rus, v Česku žije sedmnáct let.

Jeho manželkou je Dita Protopopová. S předsedou hnutí ANO Babišem se seznámila v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde začala pracovat před třemi lety a dosud tam částečně pracuje. Psychiatrička napsala lékařskou zprávu, podle které se nemůže Babišův syn účastnit trestního řízení v kauze Čapího hnízda.



Policie však závěrům plynoucím z dokumentu nevěří a chce udělat vlastní posouzení. Protopopová od loňského roku pracuje na ministerstvu zdravotnictví, v oddělení koncepcí a strategií. Podílí se na reformě psychiatrické péče.

Ještě předtím bezplatně dva roky pracovala jako poradkyně tehdejšího ministra financí Andreje Babišova. Loni byla na kandidátce ANO v Praze do voleb do Sněmovny, letos byla lídryní hnutí v Praze 8. Kvůli tvrzení Babiše mladšího se rozhodla v úterý na post v zastupitelstvu městské části rezignovat.

2. Existují důkazy, že Babiš junior byl na Krymu?

To, zda byl Andrej Babiš mladší skutečně na Krymu a jak dlouho, nepotvrdily doposud žádné úřady (včetně těch krymských). Za tvrzením, že byl držen na území anektovaném Ruskem stál syn premiéra dlouho sám. Andrej Babiš ve středu na tiskové konferenci uvedl, že jeho syn pobýval na Ukrajině a Krymu, vyloučil ovšem, že by na toto území byl dovezen proti své vůli. Premiér také dodal, že k pobytu svého syna v zahraniční má fotodokumentaci.

Otázkou, zda byl Andrej Babiš mladší skutečně unese na Krym se zabývala i pražská policie, když ke konci loňského roku podle webu Neovlivni.cz dorazil na kriminalistický ústav mail odeslaný z telefonu Andreje Babiše juniora. Policie následně kontaktovala právníky Babišovy rodiny, aby ověřila, že je syn premiéra v pořádku.



Jako odpověď dostali fotografii Babiše juniora s matkou, která byla pořízena v Bratislavě. Jako důkaz, že je fotka aktuální, sloužil na fotce aktuální deník Blesk. Právníci Andreje Andreje Babiše ujistili, že je syn premiéra v pořádku, policie případ uzavřela s tím, že nic nenasvědčovala trestnému činu. Z oficiální úřední zprávy vyplývá, že policie věděla o tom, že Andrej Babiš mladší cestoval mezi Ukrajinou a Slovenskem. Mezi zeměmi cestoval na začátku letošního roku.

3. Jak se lze dostat na anektovaný Krym?

Krym je od roku 2014 součástí Ruské federace, která ho obsadila začátkem téhož roku. Ukrajina tak povoluje průjezd cizincům na poloostrov jen na základě speciálního povolení a přes speciální stanoviště. Hromadné prostředky na Krym z Ukrajiny nejezdí.

„Držel mě v Moskvě. Do okupovaného Krymu měl vzal z Moskvy na ruské vízum v pasu,“ popsal Babišův syn. Vstup z území Ruska je podle ukrajinských zákonů uvedených na stránkách ministerstva zahraničních věcí zakázán.

Popsaná cestě podle Babiše juniora nicméně odpovídá ruské cestě na Krym, kdy si člověk musí požádat o ruské vízum. To lze vyřídit na několika místech v Česku včetně ruského konzulátu v Praze. Žadatel o vízum navíc musí uvést konkrétní město, kam cestuje. S vyřízením ruského víza se k návštěvě pojí i úřední záznam. Vzhledem k tomu, že z Česka neexistují žádné oficiální lety od doby, kdy byl Krym anektován, musí člověk přestoupit v Rusku. Podle Deníku N tak lze učinit například v Moskvě, Petrohradu, Kazani či v Jekatěrinburgu.

Varianta, že by se Babiš junior dostal na Krym autem přes most, naráží na skutečnost, že Rusko ho otevřelo až letos v květnu. Podle dostupných informací nicméně Babiš junior o svém únosu na Krym psal policistům loni.

4. Mohla policie vyslechnout Babiše juniora v zahraničí?

Policie ČR nemůže provádět úkony trestního řízení na území cizího státu. Podle tiskové zprávy, kterou v této souvislosti policie vydala, komunikovala a komunikuje se švýcarskými kolegy prostřednictvím Interpolu. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš mladší žije ve Švýcarsku a má i švýcarské občanství, tradiční cesta v takovém případě je žádost českého státního zástupce o právní pomoc zahraničních kolegů. Výslech pak povede cizí policie, česká se může výslechu pouze zúčastnit. Právě i o této variantě česká policie uvažuje (podrobnosti v článku Babiše mladšího by mohli vyslechnout Švýcaři, zamýšlí policisté).

Obviněného v kauze Čapí hnízdo mohou policisté také předvolat k výslechu do České republiky. V případě, že se dotyčný nedostaví, může policie požádat daný stát o jeho vydání. V takovém případě se musí trestně stíhaný člověk dostavit k výslechu osobně.

5. Jak lze získat švýcarské občanství?

Získat švýcarské občanství je velmi náročné a zdlouhavé. Jsou tři možnosti, jak se stát Švýcarem. Narodit se tam nebo si vzít švýcarského občana či občanku (i když to také neudělá automaticky z člověka Švýcara, to získá např. ženich-cizinec až po pěti letech manželství a po přezkoušení).

Třetí možností je takzvaná naturalizace. V tomto případě mohou žádat o občanství žádat lidé, kteří v zemi žijí alespoň 10 let. Léta mezi desátým a dvacátým rokem se počítají dvakrát. Švýcarsko zároveň požaduje, aby uchazeč uměl jeden z úředních jazyků, měl trvalý pobyt a znal švýcarské tradice a reálie.

6. Proč Andrej Babiš mladší skončil jako pilot?

Syn českého premiéra se většinu života věnoval letectví a živil se jako pilot pro společnost Travel Service. Z ní ho údajně vyhodili, protože se nedokázal podřídit autoritám, uvedl v roce 2016 týdeník Aha!. Kdy ke zmíněnému propuštění došlo, není jasné. Podle Úřadu civilního letectví však mohl létat Babiš mladší Boeingem 737 do jara roku 2015. Podle zjištění webu iRozhlas.cz mu poté už neplatila kvalifikace.

Od kdy je premiérův syn psychicky nemocný, není jasné. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v úterý uvedl, že má jeho syn schizofrenii bez dalších podrobností (více v článku Babiš: Můj syn trpí schizofrenií). Podle psychiatra Martina Anderse je možné, že se duchovní nemoc u lidí projeví až během života, kdy ji spustí kupříkladu stres či drogy.

7. Mohou policisté vyslýchat lidi s duševní poruchou?

Policisté mohou při vyšetřování trestních kauz vyslýchat i lidi, kteří jsou psychicky nemocní. Jejich svědectví mohou použít i u soudu, uvedli pro ČTK mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný a advokát Tomáš Sokol.



Znalci by ovšem podle nich měli pečlivě vyhodnotit, nakolik je výpověď věrohodná. U některých duševních poruch by také měli rozhodnout, v jaké fázi nemoci je možné výslech uskutečnit, a kdy ho odložit.



8. Lze převést majetek na duševně nemocného?

Podle odborníků lze převést majetek na duševně nemocného, v případě, že není zbaven svéprávnosti. To, že člověk trpí nějakou duševní nemocí automaticky neznamená, že je nesvéprávný.



9. Čí je teď Čapí hnízdo?

Rekonstrukce bývalého dvora Semtín začala v roce 2006 a trvala celkem čtyři roky. Usedlost původně patřila společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert. V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií.Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Předseda ANO Andrej Babiš, v jehož svěřeneckém fondu nyní Agrofert je, v roce 2013 tvrdil, že on s Čapím hnízdem nemá nic společného. „Farmu mají, myslím, nějací advokáti,“ uvedl tehdy pro Respekt.



V roce 2014 skončila pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se pak stala součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je firma SynBiol, patřící do holdingu Agrofert.

Kvůli nejasnému vlastnictví a podezření z dotačního podvodu se v březnu roku 2016 sešla mimořádně Sněmovna. Tehdy Babiš řekl, že Farma Čapí hnízdo byla napsána na jeho děti z prvního manželství – syna Andreje Babiše mladšího a dceru Adrianu Bobekovou – a bratra jeho současné ženy Martina Herodese (podrobnosti v tomto článku).

VIDEO: Farmu Čapí hnízdo vlastnimili mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky (23. března 2016):

VIDEO: Farma byla mých příbuzných, přiznal Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

10. Kdo je obviněný v kauze Čapí hnízdo?

Obviněných z podezření dotačního podvodu je několik. Premiér Andrej Babiš, u něhož se policie domnívá, že řídil celou operaci, jejímž cílem bylo získat padesátimilionovou dotaci. Babiš jakoukoli vinu či pochybení odmítá.



Jana Mayerová byla místopředsedkyní představenstva farmy Čapí hnízdo a za společnost měla podepsat žádost o dotaci, na kterou však neměla podle vyšetřovatelů společnost nárok. Sama trestní stíhání vnímá jako účelové a vinu odmítá.

Obviněný je i Josef Nenadál, jenž byl předsedou představenstva společnosti a Mayerovou zplnomocnil k podání žádosti o dotaci. Policie obvinila i premiérovy děti Andreje Babiše mladšíhoa Adrianu Bobekovou. Kriminalisté soudí, že se mohly dopustit podvodu, když se na ně převedla část akcií Farmy Čapí hnízdo.

Stejného podvodu se měla dopustit i současná premiérova manželka Monika Babišová. V hledáčku policie je i švagr předsedy ANO Martin Herodes, na něhož byla také část akcií převedena a podle policie pomáhal krýt Babišův vliv na společnost.

11. Když Babiš skončí, může pokračovat vláda?

Podle dosavadních zvyklostí, v případě, že premiér odstoupí ze své funkce, padne i celý kabinet.

V konkrétním případě týkající se Andreje Babiše a jeho vlády, hraje prezident Miloš Zeman klíčovou roli. Volba návrhu nového premiéra v takovém případě připadá na něj. Podle politologů má prezident své dva pokusy, kdy může navrhnout „svého“ premiéra.

Pokud by neuspěl a důvěru nezískal ani jeden z jeho vybraných kandidátů, navrhuje nového předsedu vlády předseda Poslanecké sněmovny ČR. Existuje zde také možnost, že vládu Andreje Babiše v demisi prezident Zeman vládnout až několik měsíců, Ústava mluví pouze o „nezbytně vhodné době“, tedy do doby než bude jmenován premiér nový. V případě, že poslanci budou mít problém s navrhovanými kandidáty na premiéra (tedy například v situaci, kdy by Zeman opět navrhl Andreje Babiše), tak by si také mohli odhlasovat rozpuštění Sněmovny. Souhlasit by musely tři pětiny všech poslanců. Pak by následovaly předčasné volby.