Únos premiérova syna je dosti divoká konspirace, prohlásil prezident

„Mně to všechno připadá jako dosti divoká konspirace. Já mám příští týden pravidelnou schůzku s Andrejem Babišem, tak se ho na to samozřejmě zeptám. Do této doby se k věcem nebudu vyjadřovat, na rozdíl od těch Jurečků (místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, pozn. red.) a dalších, kteří plácají nesmysly,“ uvedl Zeman pro TV Nova.

„Pokud něco napíší česká média, kterým nevěřím ani nos mezi očima, tak je rozhodně dobré nepodlehnout jejich možná právě dezinformacím, a jednak si zjistit fakta, jednak se samozřejmě zeptat i Andreje Babiše, co si o tom myslí,“ prohlásil prezident.

Podle Zemana kauza Čapí hnízdo fungování vlády neohrozí. „To by se muselo stát, že by některému politikovi selhaly nervy, což se samozřejmě stát může, v historii už takové případy máme. Jako člověk, který byl třicet let obdobné situaci, mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly,“ dodal.

„Jestli teď ti Jurečkové a další organizují nějaké demonstrace, aniž by se ve skutečnosti vědělo, o co jde, tak je to jenom znak jisté politické ubohosti,“ řekl Zeman. Právě Jurečka byl jedním z prvních politiků, kteří po odvysílání reportáže Seznam Zpráv, uvedli, že navrhnou hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Na hlasování o nedůvěře vládě se pak shodlo šest opozičních stran, ODS, TOP 09, Piráti, SPD, KDU-ČSL a STAN, a vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby rezignoval (více podrobností čtěte v článku Šest stran vyzvalo Babiše k demisi).

Andrej Babiš mladší v reportáži tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu a že podepisoval dokumenty týkající se Čapího hnízda, i když nevěděl, co podepisuje. Babiš ml., který nyní žije ve Švýcarsku, uvedl, že byl jako pacient hospitalizován v Národním ústavu duševního zdraví a bere léky.

„Řekla mi (psychiatrička a lídryně hnutí ANO v komunálních volbách na Praze 8 Dita Protopopová): máš na výběr, buďto tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny. Já jsem si vybral prázdniny,“ řekl Andrej Babiš mladší. „On (Protopopov) mi řekl na Ukrajině: Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený,“ uvedl.

„Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal,“ reagoval na vyjádření Babiš.

VIDEO: Jde o odporný útok na mé děti, řekl premiér Babiš (13. listopadu 2018):



VIDEO: Jde o odporný útok na mé děti, řekl Andrej Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Je to součást scénáře mě zničit, dostat mě z politiky. Jde o další pokus destabilizovat politickou situaci v ČR odporným útokem na moje děti. A to v době, kdy se nám daří a máme skvělé výsledky,“ dodal.