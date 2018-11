Jedině demisi, volají lidé na Václavském náměstí. Žádají konec Babiše

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Demonstrace, kterou pořádá aktivistická skupina AUVA, začala v 19 hodin. Původně se měla konat na Malostranském náměstí. Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří se k události přihlásili na Facebooku, pořadatelé akci přesunuli na prostornější Václavské náměstí.

Už na začátku akce se na Václavském náměstí sešly tisíce lidí. Lidé skandují „hanba“ a „jedině demisi“. Někteří z účastníků přišli vybaveni transparenty, na kterých je vyobrazený nejen Andrej Babiš, ale i doktorka Protopopová. „Uklidníme i vaše díte, to vám garantuji,“ stojí na nich.

„V každé normální zemi by premiérem být nemohl,“ rozeznívá se náměstím. Mezi zástupy lidí, které zaplnily Václavské náměstí, se sešli nejen studenti, ale i rodiče s malými dětmi a senioři.

„Nechceme vládu STB,“ pokřikují účastníci demonstrace za zvuku píšťalek. „Hanba, tohle není právní stát,“ zní davem. Někteří z demonstrantů přišli vybaveni vlajkami. K vidění je česká vlajka i vlajka EU.



„Bez nás se takhle důležitá změna nikdy neuskuteční. Když jde o všechno, bojujeme spolu,“ pronesl Mikuláš Mynář ze spolku Milion chvilek pro demokracii.



„Babiš manipuluje svědkem, namočil do toho svou rodinu. Je to ruská stopa a smrdí to tu z Kremlu,“ zní z podia.



Před začátkem akce potvrdilo účast na Facebooku přes jedenáct tisíc lidí, o akci však na stejné platformě projevilo zájem okolo 57 tisíc lidí. Začátek protestu je nahlášený na 19. hodinu, skončit by měl okolo 22. hodiny.

Vlna protestů a požadavků na složení funkce se na premiéra Andreje Babiše snesla poté, co reportéři Seznam Zpráv ve Švýcarsku vypátrali Babišova syna zapleteného do kauzy Čapího hnízda a vyslechli si jeho verzi příběhu. Zatímco Babiš junior totiž tvrdí, že ho unesli na Krym, aby v kauze nevypovídal, premiér jeho slova popírá s tím, že jeho syn trpí duševní poruchou a jeho výpověď tudíž nelze brát vážně.

Kauzu poté opět označil za kampaň vedenou proti němu. Byla podle něj načasovaná na dobu, kdy je pracovně v zahraničí, zmínil také blížící se výročí 17. listopadu 1989.



Další demonstrace, tentokrát nazvaná „Demisi!“ se má v Praze konat v sobotu 17. listopadu. Akci, která by se měla uskutečnit během sobotního odpoledne na Hradčanském náměstí, pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii.