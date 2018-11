Je to hyenismus. Muž na záznamu je zřejmě duševně nemocný, řekl Zeman

„Před dvěma dny se mě na názor na tuto kauzu ptala televize Nova, té jsem řekl, že nemám dostatek informací. Momentálně už mám informací více, proto vám už odpovím konkrétněji. Můj názor je takový, že pár revolverových novinářů napadlo psychicky nemocného muže v jeho švýcarském bytě,“ vyslovil svůj názor prezident Zeman.



„Ono by se v zásadě nic nestalo, není to zajímavé. Zajímavé je na tom pouze to, že ten natočený je syn premiéra Andreje Babiše,“ doplnil.

„Už podle záznamu je jasné, že tento muž není psychicky v pořádku. Duševně normální člověk snad ví, co podepisuje,“ okomentoval zdravotní stav Andreje Babiše mladšího Zeman.



„Dnes jsem viděl jeho fotku z Krymu. Na fotce mu sedí na rameni činčila, prý si tam dokonce narazil dívku. No tak to byl tedy opravdu únos,“ ironicky se pousmál prezident. Podle něj tak rozhodně nešlo o únos.

„Je to docela obyčejný hyenismus. Pražský dav si jako obvykle zahuláká, ale vůbec mu nedochází, že protestuje proti výsledkům svobodných voleb,“ řekl v pořadu Týden s prezidentem Zeman. „Moje prognóza je, že to skončí, že se to rozplyne,“ doplnil.

Znovu bych pověřil Babiše, prohlásil Zeman

V pořadu se stočila řeč i k momentální vládní krizi. „Domnívám se, že pokud jsou poslanci rozumní, návrh na vyslovení nedůvěry získá pouze malou podporu. Kdyby vláda nedostala důvěru, opět pověřím sestavením vlády Babiše,“ řekl Zeman TV Barrandov. Babiš podle něj může vládnout měsíce v demisi.



Vyjádřil se i k práci investigativních žurnalistů v České republice. „Oni vůbec nejsou investigativní, toto je kanální pavlačová žurnalistika, která s investigativní žurnalistikou nemá nic společného,“ řekl v pořadu.