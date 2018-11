Babiš: Co se stalo, je puč Palermo. Můj syn trpí schizofrenií

Premiér komentoval ale hlavně informace o údajném únosu jeho syna na Krym. „Novináři ze mne dělají zrůdu a zneužívají moje děti,“ zlobil se. Zopakoval, že jeho syn je psychicky nemocný, že trpí schizofrenií a že rozhodně nebyl na Krym unesen.



„Je to kauza, která myslím, že je velice pečlivě organizovaná a připravená,“ prohlásil premiér. Návštěva dvou novinářů z televize Seznam proběhla podle Babiše 16. října, ale reportáž byla odvysílána 14. listopadu, když byl v zahraničí, když se blíží 17. listopad, když se organizují demonstrace.

Babiš je připraven jít vysvětlovat kauzu poslancům ČSSD

ČSSD vydala prohlášení k setkání Hamáčka s Babišem, že jednání, která rozhodnou o tom, zda koalice ANO a ČSSD bude trvat, budou pokračovat i ve čtvrtek, kdy také Hamáček zamíří na Hrad za prezidentem Milošem Zemanem. Babiš řekl, že je připraven jít vysvětlovat kauzu poslancům ČSSD.

Premiér zdůraznil, že policie dala jasné vyjádření, že jeho syna nikdo neunesl. „Byl na Ukrajině, byl i na Krymu. Máme dostatek fotodokumentace, která tyto sprosté, odporné lži vyvrátí,“ prohlásil předseda vlády. Babiš řekl, že v červenci 2015 mu volala policie, že našla jeho syna v autě na dálnici D1. „Kde vykládal neskutečné věci a na základě toho ho převezli do psychiatrické léčeby v Havlíčkově Brodu,“ uvedl. Premiér následně požádal o jeho převoz do Národního ústavu duševního zdraví, kde se seznámil s vyšetřující lékařkou Protopopovou.

„Pokud tito novináři vypátrali mého syna, nemuseli pátrat. Policie České republiky dobře ví, kde se můj syn nachází,“ řekl předseda vlády. Podivil se, kde novináři Jiří Kubík a Sabina Slonková získali adresu, když kauza Čapí hnízdo je živá kauza. Nepřímo tak naznačil, že to mohlo být právě od policie. „Pokud někdo přijde do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii a nastudujte si to, tak nemám slov,“ řekl Babiš novinářům.

Připravila to rozvědka? řekl v prohlášení Babiš

„Kamera v brýlích, kamera nějaká jiná? A kdo je vybavil, kolik to stálo peněz? To připravila rozvědka nebo bývalí zaměstnanci rozvědky?“ prohlásil premiér.

Civilní rozvědka podléhá ministrovi vnitra, tedy nyní Hamáčkovi z ČSSD, vojenská rozvědka ministru obrany Lubomíru Metnarovi, který je ve vládě za ANO. „Je to vylhaná, sprostá lež. Můj syn nikdy nebyl nemocen, je to bohužel nemocný člověk a ti novináři ho zneužili tak, že nikdo nevěděl, že ho natáčí,“ řekl Babiš.

„Je to pokračování toho, abych byl odstraněn z politické scény,“ prohlásil Babiš. „Hnůj, sprosťárna, nic jiného to není,“ řekl. Přidal í slova o veřejném lynči. „To není Sarajevo, to je puč Palermo, který si tito dva připravili,“ ohodnotil počínání dvojice novinářů, kteří dělali reportáž. Slova o Sarajevu byla narážkou na události roku 1997, kdy vypukla aféra kvůli financování ODS vedoucí k pádu vlády Václava Klause, když byl v bosenském Sarajevu.