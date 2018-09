Schizofrenii má v Česku jeden člověk ze sta. Díky lepším lékům je nepoznáte

Alžběta Klímová trpěla depresemi od svých devatenácti let. „Neměla jsem se ráda, připadala jsem si strašně hloupá. Vůbec jsem nevěděla, co se děje, myslela jsem si, že je to nějaká moje vlastnost,“ popsala Klímová.

I po návštěvě lékaře se další dva roky svému okolí čím dál víc vzdalovala, než skončila v psychiatrické léčebně, kde pobyla tři měsíce. Tehdy se dozvěděla, že trpí schizofrenií. „Nevěděla jsem o světě,“ přiblížila Klímová. „Další půl rok jsem brala snad dvacet prášků denně, strašně vysoké dávky. V podstatě jsem jenom ležela, neviděla jsem, byla jsem v hrozném stavu,“ popsala.

„Měla jsem pocit, že léky vůbec nezabírají. Hlavně jsem měla hrůzu, že se nezvládnu postarat o svou holčičku,“ nastínila. Klímová si pak prošla dalšími obdobími krátkých zlepšení a relapsů.

„Zjistila jsem, že psychická bolest prostě nemá hranice. Bylo to strašné. Měla jsem takové stavy, kdy jsem se dívala na televizi a měla jsem pocit, že ta televize ke mně mluví. Věděla jsem, že je něco špatně, ale nevěděla jsem, jestli mi léky pomůžou. Protože do té doby to bylo fakt špatný,“ dodala Klímová.

Pacienti si svou nemoc neuvědomují

Schizofrenie je však v současnosti dobře léčitelná, s odpovídajícími léky a vhodnou terapií mohou pacienti prožít téměř normální život. „Možnost léčby se změnila nejen tím, že se rozvinula psychofarmakologie, ale především se zvýšila kvalita léků,“ nastínila psychiatrička Marta Holanová.

Pacienti si mohou vybrat mezi tabletami či dlouhodobě působícími injekcemi. „Ten princip je stejný. Mají lék, který se postupně uvolní,“ nastínila.

„Z přibližně 550 pacientů, které mám, je 85 procent léčeno injekčně. Nemůžu ale říct, že nové léky jsou jediné správné. Jsou správné ty, které dobře fungují,“ přiblížila. „Pacienti, které mám už léta, léčím klasickou léčbou starými léky,“ dodala. Ze všech diagnostikovaných pacientů však v roce 2016 využívala injekční léčbu necelá pětina.

Léčba injekcemi je podle Holanové nejjistější. „Pacient totiž nerozumí tomu, že je duševně nemocný, a proto léky často nepřijímá. Navíc většina pacientů nikdy nepřijme to, že jsou nemocní. S přibývajícím časem mi sami říkají, že to trvá osm až deset let, než akceptují to, že se musí léčit,“ dodala Holanová.



Osm tisíc měsíčně

Existují dvě generace dlouhodobě působících injekcí, právě takzvaná druhá generace má podle předsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP Martina Anderse méně nežádoucích účinků. Podle Anderse však vyniká například i nižší interakcí s dalšími léky a menším rizikem relapsu a hospitalizace.

Mezi nevýhody moderní injekční léčby pak patří vyšší cena, která se podle Holanové měsíčně pohybuje okolo osmi tisíc korun. „Vždy je nutné lék otestovat v tabletové formě. Pokud ho pacient toleruje, nevyskytují se potom odlišné nežádoucí účinky než při perorální léčbě. To znamená, že pokud lék nevyhovuje, je nezbytné testovat jiný přípravek,“ upozornil Anders.

K moderní injekční léčbě se později uchýlila i Klímová a postupně se začal její stav zlepšovat. „Zhubla jsem, začala jsem cvičit, navrátila jsem se k tanci. Jsem zase schopná dělat práci, která mě baví,“ přiblížila. Najít vhodnou léčbu jí však trvalo 25 let.



100 tisíc neviditelných

Schizofrenie patří mezi psychózy. Její charakteristikou je nerovnováha chemických látek posílajících signály do mozku. Pacient nepřesně vnímá realitu a mívá nepřiměřené chování. Schizofrenie postihuje zhruba jedno procento populace, v Česku jí trpí až sto tisíc lidí. A právě na život lidí se schizofrenií se snaží upozornit kampaň 100 tisíc neviditelných.

„Česká veřejnost by si měla uvědomit, že soužití s těmito lidmi je možné. Už dnes se s nimi běžně potkáváme, a protože o nich nevíme, tak to nikomu nevadí,“ komentoval Anders.



Pacienti se schizofrenií mohou vnímat svět jinak, než jejich okolí. „I obyčejné vjemy, které jsou kolem nás, zpracovává choroba mozku. Takže jemný šum je třeba zpracováván jako hlas. Nebo pocit, třeba čich, hmat, jakýkoliv zvuk, může být zpracován do vjemu, který v tu chvíli na člověka působí silně a přesvědčivě. Na základě těchto změn vznikají bludy a halucinace, pod jejichž vlivy potom člověk jedná,“ nastínila Holanová.



„Takže ten člověk opravu jedná tak, jak nejlépe umí. Na základě pocitů, které prožívá, je naprosto přesvědčen o své pravdě. Není vypočítatelný jenom proto, že jeho okolí neví, jak on vnímá realitu kolem sebe,“ dodala.