O Čapím hnízdě jsme se nebavili, hrál jsem se synem šachy, říká Babiš

Andrej Babiš odjel za synem do Švýcarska poté, co se v reportáži Seznam Zprávy objevily nové informace ke kauze Čapí hnízdo. Premiér ale odmítá, že by se ve videu s jeho synem objevilo něco nového.

„Syna jen zneužili. Celá reportáž byla bez vědomí jeho i mojí bývalé manželky. Novináři se prakticky vloupali do domu, kde syn bydlí, když odkoukali kód. Měli skrytou kameru a ani jeden z nich nevěděl, že ho natáčejí. Navíc pak tvrdili, že to moje bývalá žena a syn věděli. To lhali, protože to nevěděli,“ opakoval v rozhovoru Televize Nova Andrej Babiš.

Celou reportáž považuje za dlouho připravovanou záležitost, která má premiéra zničit. Všechno je podle Babiše navíc pořízené ilegálně, protože reportáž je proti švýcarským zákonům. Proti tomuto tvrzení se ale server Seznam Zprávy ohrazuje. Vedení si nechalo zpracovat právní analýzu, podle které je reportáž v pořádku.



Premiér tento týden řekl, že z funkce dobrovolně nikdy neodstoupí. Za Andreje Babiše se postavila také bývalá manželka ve videu, které zveřejnila Televize Nova. V něm říká, že už nemůže dál nechat celou situaci bez komentáře.

„Reportéry Slonkovou s Kubíkem jsem upozornila, že nechci, aby syna natáčeli a stejně to udělali. Upozornila jsem je na to, že syn je nemocný. Otázky ale oba vedli záměrně tak, aby poškodili naší rodinu. Žádám všechny ostatní novináře, aby se ke štvavé kampani nepřipojovali,“ řekla Beata Babišová, bývala žena předsedy vlády a matka Andreje Babiše mladšího.

„Protože je už zveřejněná a známá naše adresa ve Švýcarsku, nemáme možnost jít ani ven. Nechci, aby nás někdo obtěžoval. Mluvím proto i s advokáty. Žádám i reportéry Kubíka a Slonkovou, aby nás už nechali být, nechceme s nimi mluvit,“ zakončila krátké video Beata Babišová.

Politická situace se vyhrocuje také ve veřejném sektoru. Oslavy 17. listopadu byly na několika místech v republice také ve znamení protestů proti Andreji Babišovi. I přesto, že se sobotní demonstrace řadí k největším za poslední roky, podle informací pražské policie proběhly minimálně v Praze poklidně.

„Vyjma té Národní, těch květin, tak jsme dál během celého dne až do pozdních večerních hodin, do kdy různá shromáždění trvala, nemuseli řešit jakýkoliv incident,“ komentoval mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Nejvíce demonstrantů se sešlo na Staroměstském náměstí - podle odhadů jich na místo dorazilo přes patnáct tisíc.