Pokud padne vláda, dvě třetiny lidí chtějí předčasné volby, ukázal průzkum

17:43 , aktualizováno 17:43

Přes osmdesát procent lidí si myslí, že nově zveřejněné informace ohledně kauzy Čapí hnízdo ovlivní současnou politickou situaci. Podle třetiny lidí by měla skončit celá vláda, další třetina očekává odstoupení premiéra Andreje Babiše. Pokud by vláda skončila, dvě třetiny lidí chtějí předčasné volby. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median.