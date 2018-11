K příznakům schizofrenie patří pocity ohrožení, říká psychiatr

Dá se z nahrávky, kterou pořídili reportéři Seznamu poznat, zda Andrej Babiš mladší opravdu trpí psychickou poruchou?

Bylo by to troufalé a neprofesionální. Diagnózu lze určit až po mnoha vyšetřeních. Aby mohl lékař říct, že někdo trpí schizofrenií, musí ho nejméně měsíc sledovat a dospět k závěru, že se u pacienta projevily příznaky onemocnění.

Jak se schizofrenie projevuje?

Nejčastějším příznakem jsou sluchové halucinace. Člověk může slyšet hlasy, které si s ním povídají. Také mu mohou něco přikazovat nebo komentovat jeho chování. Schizofrenie je jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění, které může člověka potkat.

Petr Protopopov pro deník Právo uvedl, že mu Babiš mladší vyhrožoval smrtí. „Xkrát jsem si vyslechl, že zabije mě, že zabije tátu, že zabije sebe,“ řekl v rozhovoru. Může být i toto příznakem schizofrenie?

Ano, paranoie jsou jedny ze základních příznaků schizofrenie. Patří mezi ně vztahovačnost i pocity ohrožení. Je to jedna ze součástí typického klinického obrazu.Schizofrenie narušuje kontakt s realitou. Může způsobit poruchy vnímání a myšlení. Často bývají přítomny i halucinace.

Co schizofrenii vyvolává?

Mechanismus vzniku neznáme. Jedna z teorií však je, že může existovat nějaký stresový moment, po kterém nemoc vypukne. Mnoho psychiatrických onemocnění odstartuje užití návykových látek, například marihuany či pervitinu. Výraznou roli hraje také genetika. U jednovaječných dvojčat je pravděpodobnost, že se schizofrenie vyskytne u obou dětí najednou, 80 procent.

Martin Anders lékař Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

předseda výboru České psychiatrické společnosti

zabývá se biologickou diagnostikou a terapií depresivní poruch

Podle tvrzení premiéra Babiše mají dvě z jeho dětí psychiatrickou diagnózu. Syn má schizofrenii, dcera bipolární afektivní poruchu. Mohl se i v tomto případě projevit vliv genetiky?

Něco genetického tam bude. Genetické predispozice k určitým onemocněním se mohou přenášet. Ilustrovat to můžeme na příkladu našeho prvního prezidenta Masaryka, v jehož pokolení je zanesena vazba na depresivní onemocnění. Není to nic neobvyklého.

Jaká probíhá léčba?

Při léčbě schizofrenie je ideální komplexní přístup. Nejúčinnější je kombinace farmakoterapie, psychoterapie a sociálního zapojení. Léčba trvá roky. Pacienti mohou své příznaky popírat. Většina nemocných vám o své diagnóze neřekne. Je to součástí nemoci, pacientům zpravidla chybí náhled.

Je v pořádku, že premiér Babiš mluví otevřeně o psychických problémech svých blízkých?

To ať si zhodnotí pan premiér. Ale musí být těžké přiznat, že jeho děti trpí dlouhodobě psychickými problémy. Tento případ nám ukazuje, že duševní porucha může postihnout kohokoliv.

Nemůže vést celá kauza kolem syna Andreje Babiše ke stigmatizaci duševních onemocnění?

Obávám se toho. Ale pevně doufám, že se situace pomalu uklidní a dojde na racionální argumenty v debatě. Důležité je objasnit, co je schizofrenie za nemoc a jaký má průběh. Opravdu to není nic neobvyklého, se schizofreniky se běžně setkáváme, aniž bychom to věděli. Ti lidé mohou normálně fungovat, mohou chodit do práce a mít rodinu.

Andrej Babiš mladší dříve pilotoval letadlo. Pokud trpí psychózou, je možné, aby zkoušky složil?

Střídají se epizody s remisemi, kdy pacient netrpí žádnými příznaky. Teoreticky to tedy možné je. Znám však jen informace z médií, takže to nemůžu odborně okomentovat.

Babiš junior reportérům řekl, že něco v souvislosti s Čapím hnízdem podepisoval, ale neví co. Je možné, že byl v době podpisu v nepříčetném stavu, pokud schizofrenii opravdu má?

Ten, kdo by příčetnost v době podpisu smlouvy rozporoval, by musel mít k dispozici podrobnou zdravotnickou dokumentaci. Dotyčný by musel zjistit, v jakém stavu se syn Andreje Babiše nacházel, zda byl v akutní epizodě onemocnění, jestli bylo v té době jeho myšlení nemocí ovlivněno a jaký vliv měla duševní porucha na odpovědnost nemocného k právním úkonům.

Andrej Babiš mladší se podle reportérů nachází aktuálně ve Švýcarsku. Jaká je tam úroveň psychiatrické péče?

Přiznám se, že nevím. Ale německé a anglosaské státy na tom bývají většinou podobně jako Česko.

A na Krymu?

Rusko patří k zemím, ve kterých nebude úroveň péče o psychiatrické pacienty valná. Ruský systém péče nebývá uváděn jako příklad dobré praxe.