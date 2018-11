Žádám novináře, aby nás neobtěžovali, řekla exmanželka premiéra Babiše Beata

„Jako matka Andreje Babiše mladšího cítím zásadní povinnost vyjádřit se k útoku proti soukromí mého syna a mě,“ řekla na úvod Beata Babišová. Uvedla, že reportéry Seznam Zpráv Sabinu Slonkovou a Jiřího Kubíka upozornila na to, že Andrej Babiš mladší je nemocný. „Přesto vedli rozhovor v neprospěch premiéra Andreje Babiše,“ sdělila v prohlášení, které zveřejnila televize Nova.



„Žádám všechny slušné novináře, aby nás dále neobtěžovali, nemůžeme ani vyjít na ulici,“ řekla a zároveň dodala, že se Slonkovou a Kubíkem už komunikovat nebudou.



Twitter Seznam Zpráv však uvádí, že celou adresu bydliště ani jméno města, kde Babiš mladší bydlí, nezveřejnil. „To zveřejnil až Andrej Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích,“ uvedl server a dodal, že Syndikát novinářů označil jejich reportáž za etickou.

„Vyjádření Beaty Babišové je odlišné od tvrzení Andreje Babiše mladšího,“ řekl ihned po jejím prohlášení předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Je přesvědčen, že premiér by měl do doby řádného prošetření celé kauzy odstoupit. „Policie a justice prošetří, kde je pravda,“ dodal.

„Už pochopili, jak je novináři zneužili. Že se snaží zneužít mého nemocného syna a postavit ho proti mně. Je nesmysl, jak čtu v novinách, že jsme se od mé svatby neviděli. Potkali jsme se od ní několikrát,“ napsal premiér na svém facebookovém profilu.

Šéfredaktor Seznamu Jakub Unger s kritikou nesouhlasí. Podle něho Babiš mladší s novináři hovořil i poté, co se reportáž odvysílala.

Andrej Babiš mladší je důležitým článkem v kauze Čapí hnízdo a dosud nevypovídal. Reportéři Televize Seznam ho vypátrali v Ženevě, kde žije se svou matkou. Novinářům řekl například to, že byl unesen proti své vůli na Krym. Informovali jsme o tom zde: Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji, řekl Babišův syn ke kauze Čapí hnízdo.

Beatrice Babišová byla po celou dobu rozhovoru svého syna s novináři přítomná. Do rozhovoru nevstupovala, pouze přikyvovala, tvrzení Andreje Babiše mladšího nerozporovala.



Premiér Babiš na slova svého syna reagoval tím, že trpí schizofrenií. Podle něj ho na Krym nikdo neunesl, ale odjel dobrovolně. Babišův syn však tvrzení svého otce rozporuje. Otec lže, chci vypovídat, napsal ve zprávě reportérům Seznamu.

Kvůli novým zjištěním ohledně Čapího hnízda je možné, že padne vláda. Poslanci o tom budou hlasovat v pátek.

Předseda vlády odjel do švýcarské Ženevy za svým synem v sobotu. „Tento rok jsem uctil 17. listopad s předstihem, protože jsem brzy ráno odjel do Švýcarska za svým synem,“ napsal na facebookovém profilu.

Cestu Babiše do Ženevy kritizovali někteří opoziční politici. Poukazovali na to, že by mohl svého syna, který je společně s ním obviněn v kauze Čapí hnízdo, ovlivňovat. Babiše mladšího dosud policie nevyslechla. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala serveru Euro.cz řekl, že zastupitelství nevidí žádný konkrétní důvod k tomu, aby premiérovi styk se synem zakázalo.



„Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS,“ napsal Andrej Mladší podle Seznam Zpráv reportérům. Poté s nimi údajně přestal komunikovat.