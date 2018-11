Tisíce lidí demonstrují v Praze, protestovalo se i v Brně či Litvínově

Z pražského Hradčanského náměstí vyrazily před 15. hodinou odhadem tisíce lidí, kteří žádají odchod Andreje Babiše (ANO) z funkce premiéra. Míří na Staroměstské náměstí, kde bude demonstrace pokračovat.

V okamžiku, kdy bylo čelo průvodu už v Jilské ulici, konec teprve přecházel Karlův most. Had lidí se táhl Smetanovým nábřežím i Národní třídou. Vidět jsou české vlajky i vlajky EU, další lidé nesou transparenty, například s nápisem „Odstup, satane“, skandují „Demisi, demisi!“ Akci pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Sešli jsme se zde, abychom se postavili za slušné Česko,“ řekl lidem zástupce spolku, který demonstraci organizuje. Kritizoval propad politické kultury a nedávné premiérovo vyjádření, že nikdy neodstoupí. „Ve slušných zemích je zvykem, že když někdo udělá průšvih, odstoupí,“ uvedl.



Už ve 13 hodin začalo na Hradčanském náměstí menší shromáždění nazvané Proti lži a nenávisti, spojené s protestem Romů proti prezidentu Miloši Zemanovi a jeho výrokům na adresu Romů. Podle jednoho z řečníků Zeman podněcuje český národ k rasové nenávisti. „Rozděluje občany na kategorie a tábory,“ řekl muž. Žádal, aby se Zeman všem českým Romům veřejně omluvil. Chtěl také, aby Ústavní soud přezkoumal, jestli SPD Tomia Okamury neporušuje ústavní zákon.

V Litvínově proběhlo shromáždění Dělnická strany sociální spravedlnosti (DSSS) s názvem Národní 17. listopad. Její předseda Tomáš Vandas na něm prohlásil, že slušní lidé dnes nemají zastání. „Chceme, aby pro všechny platila stejná práva bez rozdílu barvy pleti. Co je na tom špatného? Já nechci živit parazity ze svých peněz. Co se povedlo i díky DSSS, je situace v Duchcově, kde je DSSS na radnici a gauneři a nepřizpůsobiví tam nebudou mít na růžích ustláno,“ uvedl. Přišlo přibližně 80 příznivců krajně pravicové strany.



„Nám nejde o koryta, nám jde o pořádek a slušné lidi,“ ukončil Vandas svůj projev. Někteří ze stoupenců DSSS se přesouvají do Prahy.



Po poledni v Praze proběhla i demonstrace stoupenců Andreje Babiše. Sešlo se na ní přibližně 40 lidí. Vytvořili srdce ze svíček k uctění památky padlých studentů. Na místo se dostavili i čtyři lidé s transparentem.

Kolem tisícovky demonstrantů se sešlo také v Brně na Malinovského náměstí. Vybavení transparenty požadovali odchod předsedy vlády Andreje Babiše. Byly na nich nápisy jako „Babiše do koše“, „Babiši, Zemane, stydím se za vás“, „Zadlužování republiky“, „Křivá přísaha na zdraví svých dětí“, „Ne lžím a podvodům“, „Táhni z Hradu, Babiš do vězení“ a další.

„Dnes jsme zvyklí, že se děje vše hned. V tomto případě ale musíme vytrvat a neustále pracovat, i když jsme v opozici,“ znělo jedno z poselstvích organizátorů. Podle policejní mluvčí Lenky Drahokoupilové byla demonstrace klidná, bez konfliktů. Dav se zhruba po 40 minutách rozešel.



VIDEO: V Brně se demonstrovalo na Malinovského náměstí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Liberci si studenty a další bojovníky za svobodu a demokracii připomněly desítky lidí. V mrazivém počasí přítomní položili květiny a zapálili svíčky u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici. Zazněla i kritika na adresu premiéra Andreje Babiše. Od památníku zhruba o půl hodiny později vyrazil pietní pochod proti zapomínání přes centrum Liberce k tramvajové zastávce „Rybníček - René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77“ v Tatranské ulici, kde následoval studentský happening.

Zklamání nad vývojem v zemi vyjádřila třeba bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Dagmar Helšusová. Sama 17. listopad 1989 prožila v libereckém Šaldově divadle. „Překvapivé ale je, že jsme skutečně schopni do čela státu postavit estébáka a nedivit se tomu, zvolit si za prezidenta člověka, který používá sprostá slova, před kamerou se válí jako doma na gauči u televize a o novinářích říká neuvěřitelné věci. Když si vzpomenu, co vytýkali Václavovi Havlovi, co má na hradě za kamarády, jak se ani obléknout neumějí. A dneska všichni mlčíme, co má prezident na Hradě? To je divný. Posunuli jsme se zase k zvláštnímu mlčení. I když ne všichni. Určitě se zase zvednou lidé, kterým to není jedno, a doufám, že jich přibude,“ dodala bývalá ředitelka liberecké knihovny.