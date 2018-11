Kauzu Čapí hnízdo okomentuje městské státní zastupitelství a policie

Andrej Babiš mladší řekl serveru Seznam Zprávy, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Zároveň serveru sdělil, že k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje.

Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. „Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem’ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem’ ve Švýcarsku, ale volný. Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu’,“ napsal reportérům Seznamu.

Premiér médiím řekl, že jeho syn na Krymu byl, ale nebyl nikým unesen. Celou kauzu pak označil za „puč Palermo“, protože byl v době její eskalace na mezinárodní konferenci v Itálii. „Novináři ze mne dělají zrůdu a zneužívají moje děti,“ prohlásil a uvedl, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní.

Babiš pak ve čtvrtek večer na Twitteru uvedl, že jeho syn je momentálně v Ženevě. Do té doby se nebyly bližší informace o bydlišti Babiše mladšího známy. „Na dveře bytu v Ženevě, kde spí můj syn Andrej, bouchají teď nějací lidé. Volala mi jeho vyděšená matka. Mezi českými novináři se prý dnes říkalo, že se na tu adresu někteří vydají. Žádám je, aby odešli! Nepochopili jste, že je syn nemocný? To jste opravdu tak bezohlední?“ napsal na sociální síti.



Údajný únos Babišova syna policie už dříve řešila, případ ale odložila. Po zveřejnění reportáže ho začala znovu prověřovat. Babišův syn Andrej v e-mailu podle Seznam Zprávy uvedl, že si přeje být v kontaktu s vyšetřovateli, kteří případ řeší. Policie v reakci na to na Twitteru oznámila, že informace z e-mailu ověřuje, je v kontaktu se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem e-mailu „neodkladné úkony dle zákona“.