Senátoři chtějí premiéra ve vazbě. Babiš odmítá maření vyšetřování

Andreje do krimu, volali účastníci čtvrteční demonstrace požadující demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Senátoři Václav Láska (Senátor 21) a Lukáš Wagenknecht (za Piráty) soudí, že by mohl být předseda vlády a hnutí ANO vzat spíše do vazby.

Obávají se totiž toho, že by Babiš mohl ovlivňovat vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, kde je obviněný z dotačního podvodu za 50 milionů korun. Wagenknecht iDNES.cz řekl, že úvaha nad uvalením koluzní vazby souvisí se střetem zájmům, v němž se trestně stíhaný premiér nachází ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení.

„Problematické jsou zejména personální pravomoci nad výběrem a odvoláním nejvyššího státního zástupce a policejního prezidenta,“ popsal senátor, který mezi roky 2014 a 2015 byl Babišovým náměstkem na ministerstvu financí.

Oba senátoři soudí, že by mohl současný premiér ovlivňovat vyšetřování i jako soukromá osoba. „Běžně se obvinění navádějí svědky, aby vypovídali, nebo nevypovídali jinak, nebo navádějí svědky, aby se někam skryli. A z dostupných informací, které máme, nastává opět podezření, že něco takového se mohlo stát i v této věci,“ uvedl na jednání Senátu Láska, který dříve pracoval jako policejní vyšetřovatel.

Láska i Wagenknecht vychází z toho, že premiérův syn, který je však údajně schizofrenikem, sdělil Televizi Seznam, že jeho otec stál o to, aby zmizel v průběhu vyšetřování. Minulý rok jej Petr Protopopov coby pečovatel vzal do Ruska a na Krym na výlet.

„Vnímám to jako možnost k ovlivňování, respektive maření vyšetřování,“ míní Wagenknecht. Podle Lásky pak podle zákona může být ten, kdo maří vyšetřování, vzat do vazby, a proto by policie měla tuto variantu zvážit.

Policie věděla, kde se Babiš mladší nachází

Předseda vlády Babiš odmítá jakékoli úvahy o tom, že by cesta jeho syna na Ukrajinu a do Ruska bylo snahou uklidit svého syna mimo dosah českých vyšetřovatelů. Stejně tak rozporuje tvrzení Babiše mladšího, že by byl na Krymu nedobrovolně.

„Můj syn tam odjel dobrovolně. Nebyla to žádná moje snaha syna uklidit a rozhodně nemělo jít o žádnou zdržovací taktiku. Můj syn se nikomu nevyhýbá, policie dobře ví, kde je. Má i svého advokáta, který s policií normálně komunikuje,“ řekl Právu Babiš. Že byla policie v pravidelném kontaktu s advokátem Babiše mladšího potvrdil i ředitel pražské policie Jan Ptáček.

„Nechápu, že média berou vážně některá vyjádření mého syna, který je nemocný,“ uvedl Babiš ještě v Bruselu, kam v pátek pracovně vyrazil. „Je to hyenismmus. Považuji za skandální, že redaktoři někam vnikli nezákonně,“ dodal premiér, jenž zároveň popírá, že by cesta jeho syna na Ruskem okupovanou část Ukrajiny mohla být vnímána jako trestný čin zavlečení.

Tak věc totiž nyní prošetřuje policie, jak na pátečním tiskovém brífinku sdělil ředitel pražské policie Jan Ptáček. Jak pravděpodobné je vzetí do vazby premiéra, které navrhují senátoři, není jasné. Ptáček ani šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím nechtěli na otázky novinářů po brífinku odpovídat. Kdo by měl být vzat do vazby rozhoduje soudce na návrh státního zástupce.

„Jedním ze zákonných důvodů je hrozba ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků nebo ovlivněných. Obecně je trestní řád ale napsaný tak, že vazba je nejzazší krok. Je celá řada jiných možností, jak vazbu nahradit,“ řekl mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný. Zda je vazba vhodná i v případě, o němž mluví senátoři, nechtěl Šťastný komentovat s tím, že to je na odpovědném státních zástupci.