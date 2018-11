Lékařka Protopopová na vlastní žádost končí v Národním ústavu duševního zdraví

„Tato informace se ke mně dostala včera, mohu potvrdit, že paní Protopopová končí v ústavu na vlastní žádost,“ uvedl Jan Červenka. Kdy konkrétně má v NÚDZ Protopopová skončit, nevěděl. Připomněl nicméně, že lékařka měla v ústavu malý úvazek.

V ústavu pracovala od roku 2015, seznámila se v něm se současným premiérem Andrejem Babišem. S premiérem byla lékařka v minulosti často v kontaktu, zastávala také pozici jeho externí poradkyně na ministerstvu financí v době, kdy tam byl ministrem. Lékařka nyní pracuje na ministerstvu zdravotnictví, podle serveru Seznam Zprávy je hlavním garantem velké reformy psychiatrické péče v Česku.

O Ditě Protopopové se v posledních dnech mluvilo zejména v souvislosti se synem premiéra Andreje Babiše. Ten v reportáži serveru Seznam Zprávy prohlásil, že mu jeho psychiatrička a zaměstnankyně NÚDZ dala na výběr: „buďto tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny.“

Ústav se lékařky následně zastal a uvedl, že zprávy o zdravotním stavu Babiše mladšího byly v souladu s etikou i fakty. Ředitel ústavu Cyril Höschl o ní mluvil jako o profesionálce. „Paní doktorku znám, pracuje u nás na malý úvazek. Až dosud měla pověst dobré a spolehlivé lékařky,“ napsal webu Lidovky.cz.

Tvrzení Babiše mladšího lékařka odmítala od samého začátku. „Ve svém osobním životě, ale i lékařské praxi jsem se vždy chovala podle svého nejlepšího vědomí a navíc jsem vždy ctila přísahu, kterou jsou složila, a lékařskou etiku,“ uvedla pro iDNES.cz Protopopová.

Höschl minulý týden v České televizi uvedl, že u psychotických pacientů nemusí být vždy pravda, co říkají. „Paní doktorka mi sama řekla, že nikdy tímto způsobem žádnému pacientovi nevyhrožovala,“ řekl. Uvedl také, že nikdo z pracovníků ústavu na Babiše mladšího nevypracoval znalecký posudek pro policii.



Kauza ovšem narušila její politickou kariéru, souběžně s lékařskou praxí působila na zastupitelstvu Prahy 8 za hnutí ANO. Kvůli tvrzení Babiše mladšího se rozhodla na post v zastupitelstvu městské části rezignovat.

V Národním ústavu duševního zdraví v pondělí zasahovali hasiči. Na místě zasahovalo osm jednotek. Ředitel ústavu Cyril Höschl Radiožurnálu řekl, že příčinou ohně mohla být elektroinstalace.

Babiš mladší je spolu se svým otcem stíhaný v kauze 50milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou. Po návratu televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně.

Reportáž serveru Seznam Zprávy odvysílaná minulý týden v pondělí odstartovala vládní krizi. Opoziční strany chtějí na páteční schůzi Sněmovny vyslovit nedůvěru vládě, potřebovaly by k tomu ale buď hlasy vládní ČSSD, nebo komunistů. Širší vedení KSČM bude o věci jednat dnes odpoledne. Prezident Miloš Zeman ale avizoval, že v případě pádu vlády opět pověří sestavením nového kabinetu Babiše.