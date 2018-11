Je to hyenismus. Muž na záznamu je nejspíše duševně nemocný, řekl Zeman

„Před dvěma dny se mě na názor na tuto kauzu ptala televize Nova, té jsem řekl, že nemám dostatek informací. Momentálně už mám informací více, proto vám už odpovím konkrétněji. Můj názor je takový, že pár revolverových novinářů napadlo psychicky nemocného muže v jeho švýcarském bytě,“ vyslovil svůj názor prezident Zeman.



„Ono by se v zásadě nic nestalo, není to zajímavé. Zajímavé je na tom pouze to, že ten natočený je syn premiéra Andreje Babiše,“ doplnil.

Prezident se dále vyjadřoval k psychické poruše syna premiéra. „Už podle záznamu je jasné, že tento muž není psychicky v pořádku. Duševně normální člověk snad ví, co podepisuje,“ okomentoval zdravotní stav Andreje Babiše mladšího Zeman.



„Dnes jsem viděl jeho fotku z Krymu. Na fotce mu sedí na rameni činčila, prý si tam dokonce narazil dívku. No tak to byl tedy opravdu únos,“ vyjádřil se k únosu v pořadu Týden s prezidentem Zeman.

Připravujeme podrobnosti.