Posun v kauze Čapí hnízdo stojí na dobré vůli Švýcarů a Babiše mladšího

Z vyšetřování dotačního podvodu a možného únosu premiérova potomka na Krym se stal boj syna s otcem. Přestože předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš odmítá, že by byl jeho syn unesen na Ruskem obsazenou část Ukrajiny a jde pouze o projevy schizofrenie, z e-mailu Andreje Babiše mladšího přišla údajně ve čtvrtek reportérům Seznamu zpráva, v níž syn tvrzení otce označuje za výmysly.

„Přeju si být telefonicky v kontaktu s policií ČR, vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska,“ stojí mimo jiné v zaslané zprávě. Že musí být coby schizofrenik pod dozorem údajně Babiš mladší v e-mailu odmítá. „Je to lež, která se dotýká mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem’ ve Švýcarsku, ale volný,“ napsal.

Sám premiér Babiš po zveřejnění nových informací k dění kolem jeho syna zopakoval, že je vše kampaň mířená proti němu. Zprávou od jeho syna se i tak zabývá státní zastupitelství, které dozoruje obnovené vyšetřování loňského zmizení Babiše mladšího na Krym.

Babiš mladší, který dlouhodobě žije ve Švýcarsku, tak figuruje ve dvou vyšetřováních. Jeho možného únosu na Krym zaměstnancem Agrofertu Petrem Protopopovem, kde by měl být syn premiéra tím poškozeným a zároveň je obviněný ve vyšetřování možného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Ani k jedné z věcí dosud ho policie nevyslechla.

Výslech přes kameru na dálku Je možné provést výslech svědka či obviněného v rámci videokonference. S takovou možností musí však dotčená osoba souhlasit. Bez jejího svolení nelze výslech přes kamery a televizní obrazovky uskutečnit uskutečnit.

Posun v obou věcech má nyní v rukou Babiš mladší. Jestli platí, že je svobodným a nemusí být pod dozorem, mohl by ze své vůle dorazit ze Švýcarska do České republiky a vypovídat. „Šlo by o ideální variantu. On má povinnost spolupracovat. Je i možnost, aby jako obviněný přišel a jen sdělil, že odmítá vypovídat,“ řekl mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Pokud k tomu nedojde, musí se čeští vyšetřovatelé, když jde o osobu pobývající v jiném státě, obrátit na tamní policii, aby si dotyčného pozvala na výslech. Přestože je Babiš mladší obviněn od loňského října, tak k žádosti o justiční pomoc nedošlo. Důvody nechtělo Městské státní zastupitelství v Praze dosud komentovat.

České vyptávání skrze švýcarská ústa

Švýcaři mají několik možností, jak na prosbu českého státního zástupce o mezinárodní právní pomoc reagovat. Policie země helvétského kříže bude souhlasit, že Babiše mladšího vyslechne a nechá si od českých kolegů zaslat otázky, jejichž odpovědi následně pošle zpět.

„Jde o klasické řešení s ohledem na to, že cestování kvůli výslechu je časově náročné,“ uvedl Šťastný. Přesto je i možnost, aby byl u výslechu i český policejní orgán, pokud by švýcarská policie souhlasila. „Forma však zůstává stejná. Formálně to vede zahraniční policie s tím, že tam sedí čeští příslušníci, a můžou se případně na něco doptat ústy švýcarského policisty,“ popsal Šťastný.

Pochyby o zdravotním stavu Před výslechem zároveň musí být jasné, zda jej může s ohledem na své zdraví Babiš mladší podstoupit. Dosud nebyl jeho stav zhodnocen soudním znalcem. Že není schopný výslechu zatím uvedla ve své lékařské zprávě Dita Protopopová, lídryně ANO v letošních volbách v Praze 8 a psychiatrička, jejíž manžel měl údajně premiérova syna unést na Krym. Policie však závěrům dokumentu nevěří. Babiš mladší se dříve živil jako pilot civilního letadla, což dle policistů nejde dohromady s psychickou nemocí. Proto chtějí provést Babišovo vyšetření nezávislým soudním znalcem. Aby mohl premiérova syna ve Švýcarsku vyšetřit znalec z Česka, musely by se na tom oba státy dohodnout.

Jestliže by Babiš mladší nedbal na švýcarské předvolání, předvede si ho tamní policie podle jejich předpisů.

Je však třetí možnost, a to že Švýcarsko odmítne mezinárodní pomoc. Podle právníka Tomáše Sokola ale není taková situace příliš pravděpodobná. „Nedovedu si představit, že by švýcarské orgány zásadním způsobem odmítli takovou ‚drobnost‘, jako umožnit nebo provést podání vysvětlení,“ řekl bývalý ministr vnitra Sokol.

„Mezinárodní justiční spolupráce více méně v Evropě funguje. Na kontinentu je dobrým zvykem, že žádaná strana vyjde vstříc. Problém je to u Velké Británie nebo USA, kde je to moc nezajímá. V Číně se na to čeká třeba dva roky,“ sdělil právník a mluvčí Unie státních zástupců.

Mezinárodní zatykač není na pořadu dne

Pokud by došlo k nepravděpodobné situaci, že Švýcarsko nebude chtít s českými vyšetřovateli spolupracovat v kauze Čapího hnízda, mohla by česká strana zvážit, zda nepožádat o vydání mezinárodního zatykače na Babiše mladšího. K tomu se dá uchýlit v případě, kdy některý z obviněných maří trestní řízení svým pobytem v zahraničí.

Podle Sokola je k takovému krok nyní daleko. „Zatím není tvrzeno, že by se takto vyhýbal trestnímu stíhání. Policie se dlouhodobě tvářila, že by jeho nedostupnost stěžovala vyšetřování, takže v tuto chvíli to není dostatečný argument na mezinárodní zatykač,“ uvedl Sokol.

„V trestním řádu je také jasně napsáno, že policie má vyšetřovat s maximálním šetřením občanských práv. Mezinárodní zatykač ve svých důsledcích určitá omezení nese,“ doplnil právník. Pokud je na základě zatykače osoba zadržena, je ve vazbě, než je přemístěna do země, která o ní žádá.

Problém přitom může být i v samotném vydání. Švýcarsko, podobně jako Česká republika své občany nevydává do ciziny k trestnímu stíhání. I proto by nakonec mohli státní zástupci rozdělit kauzu Čapího hnízda a tu část kolem Babiše mladšího řešit samostatně. Tím by předešli dalšímu prodlužování trestního stíhání ostatních obviněných.