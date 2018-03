Jsme odhodlaní a vytrvalí, říká organizátorka slovenských protestů

Jak byste čtenářům v Česku popsala současnou situaci v zemi?

Zopakujme si, co se stalo. Za prvé: Investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni. Motiv vraždy pravděpodobně souvisel s jeho prací. Za druhé: Objevilo se podezření na propojení mezi vládní stranou a organizovaným zločinem. Za třetí: Vyjádření premiéra Roberta Fica jsou nedůstojná a dokazují, že není ochotný vyvodit jakoukoliv politickou zodpovědnost za stav země, který vedl k zavraždění novináře a jeho partnerky. To znamená za stav země, kde existuje důvodné podezření na propojení představitelů vlády s organizovaným zločinem a spojení představitelů vlády s korupcí. Místo toho se snaží strhávat pozornost jinam.

Katarína Nagy Pázmány Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského. Zajímá se o oblasti spojené se vzděláním a sociálně segregovanými skupinami. Vede vzdělávací platformu pro učitele Komenského institut.

Ozývají se lidé z celého Slovenska a světa a vyjadřují svoji nespokojenost s řešením dané situace a nedůvěru této vládě. Podporu kromě nich vyjádřil různé občanské sdružení, kulturní centra, univerzity a fakulty či církve.

Na páteční pochody po celém Slovensku přišlo podle médií asi 50 000 lidí. Překvapila vás taková účast?

Odhady na bratislavském pochodu hovoří o 20 až 25 000 účasti, kromě toho se vzpomínkové pochody uskutečnily zhruba v šedesáti slovenských městech, ale i ve světě, například v Dubaji či Pekingu. Až do posledního okamžiku jsme nedokázali říci, kolik lidí se zúčastní. Pro mě to bylo silným důkazem toho, že tu existuje velká skupina lidí, kteří chtějí vidět v naší zemi jisté hodnoty a jsou ochotni se za ně postavit.

Jaká byla na pietním pochodu atmosféra?

Pravděpodobně šlo o jednu z největších akcí od roku 1989. I přesto byla atmosféra na pochodu velmi klidná a slušná. Byl to pochod, kde si lidé podávali čaj a pouštěli před sebe matky s dětmi. Na pódiu vystoupili novináři, vedle nich v tichu a se svíčkou v ruce stály různé osobnosti z kulturního a společenského života. Šlo o symbolické vyjádření, že stojí za demokracii a svobodu slova a že to není jen hněv, ale i smutek a láska. Nechtěli jsme z toho dělat hlučnou demonstraci.

VIDEO: Památku Jána Kuciaka v Bratislavě uctilo 20 tisíc lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Týden po pietním pochodu pořádáte další shromáždění, tentokrát už s politickými požadavky. Čeho chcete docílit?

Minulý týden bylo naší upřímnou motivací uctít památku Jána a Martiny a zároveň vyjádřit nesouhlas s tím, co se stalo. Je nepřípustné, aby v demokratické zemi byl zavražděný novinář a motiv této vraždy by souvisel s jeho prací.

Protože nesouhlasíme s vývojem událostí a s vyjádřením vládních představitelů, na další shromáždění chystáme dva požadavky: důkladné a nezávislé vyšetření vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové za spoluúčasti mezinárodních vyšetřovatelů. A žádáme novou důvěryhodnou vládu, jejíž součástí nebudou lidé, u kterých existuje podezření z korupce a propojení na organizovaný zločin.

Také následující shromáždění chceme připravit v podobném, slušném duchu, a věříme, že se nám to podaří. Oslovují nás matky s dětmi a kočárky i vozíčkáři a my se budeme snažit udělat vše pro to, aby měli zajištěnou bezpečnost. Spolupracujeme s policií bude, při akci nám bude pomáhat také bezpečnostní služba.

Je tu velké množství lidí, kteří chtějí změnu a jsou odhodlaní se za ni postavit. Nepleťte si naši slušnost s nedostatkem odhodlání a vytrvalosti.

O potřebě zásadní rekonstrukce vlády mluví i prezident Andrej Kiska. Kdo by v ní měl skončit, aby ta obměna byla ve vašich očích dostatečná?

Hodně mluvíme o hodnotách v naší společnosti a o tom, že naši politici je aktuálně nereprezentují. Je nepřípustné, aby Slovensko vedli lidé, kteří jsou propojení s organizovaným zločinem. Na tom bychom to mohli postavit. Jsme odhodláni pokračovat, dokud nebude nová důvěryhodná vláda, jejíž součástí nebudou lidé, u kterých toto podezření neexistuje.

VIDEO: Nejpřirozenějším řešením situace by byly předčasné volby, myslí si Kiska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolik lidí je ve vašem organizačním týmu?

V nejužším týmu organizátorů je šest lidí. Kromě toho spolupracujeme s další desítkou dobrovolníků, na samotné akci je dobrovolníků výrazně více – asi stovka. Na pochodu z minulého týdne jsme úzce spolupracovali se studenty, kteří minulý rok organizovali Protikorupční pochody, pomáhali nám s logistikou. Jsou to úžasná děcka, v těchto dnech právě mají písemné maturity.

V jakých podmínkách pracujete?

Jsme velmi unavení. Všichni to děláme vedle našeho normálního zaměstnání. Odráží se to na našem soukromém životě. Porovnáváme si kuchyně a hromady špinavého prádla, protože nikdo z nás nemá energii a čas na umývání nádobí či praní. Domů chodíme v noci, špatně spíme a brzy se budíme. Je to velký tlak.

Vyzvali jste vysoké školy, aby v pátek zrušily vyučování. Máte přehled, kolik univerzit se k této výzvě přidá?

Na mnoha univerzitách a fakultách na Slovensku vznikaly iniciativy, které ještě předtím, než jsme je oslovili, odvážně vyzývaly k tomu, aby se „vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové nezapsala do historie jako vražda, při které selhaly státní orgány“.

I to nás motivovalo, abychom univerzity a fakulty vyzvali k symbolické podpoře našich požadavků a to tak, že na pátek po obědě vyhlásí děkanské či rektorské volno a zapálí svíčku před vchodem. Univerzity se stále hlásí, začal vznikat už i tlak ze strany studentů. Zatím výzvu podpořilo osm univerzit a některé samostatné fakulty. Ostatní univerzity se postupně přidávají. Věříme, že představitelé akademické obce chápou potřebu silné občanské společnosti. A vědí, že požadavek na důvěryhodnou vládu není politický.

Premiér Fico po nedělním střetu s prezidentem Kiskou označil páteční pietní pochod za předem připravenou akci a naznačil, že byla organizována z ciziny. Co na to říkáte?

Odmítáme Ficovo vyjádření o manipulaci ze zahraničí. Minulý týden bylo naší upřímnou motivací uctít památku Jána a Martiny. A je absurdní, že se pan premiér snaží tímto příběhem zastírat smrt dvou odvážných lidí. Šíří konspirační teorie, což je v demokracii absolutně nepřípustné a neakceptovatelné.

Mohou Ficovy náznaky o vlivu George Sorose najít mezi Slováky posluchače?

Veříme, že lidé takovým lžím věřit nebudou. Drtivá většina lidí na Slovensku chce vládu, která není propojená s organizovaným zločinem nebo korupcí. Konspirační teorie jsou jen marketingové tahy předsedy vlády, aby odradil pozornost od skutečného problému.

VIDEO: Šokovala mě slova pana prezidenta, prohlásil premiér Fico Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak jste se k organizaci pochodu dostala vy? Angažovala jste se v občanském dění už dříve?¨

Občanské dění mě samozřejmě zajímalo, ale nebyla jsem v něm až tak aktivní. Myslím si, že je to spíš o přístupu a přebírání zodpovědnosti za okolní dění. Například minulý měsíc jsem venčila psa a všimla si, že máme okolo bytovky strašný bordel. Hned jsem myslela na to, že bychom to měli vysbírat – my, sousedé - a přemýšlela jsem, kdy a jak je svolám.

Takový pohled na svět mi přijde úplně přirozený a určitě za to zčásti může i moje aktivní působení v Slovenskom Skautingu či absolvování Sokratova inštitútu. Být občanem či občankou pro mě znamená nebýt lhostejnou vůči okolí, všímat si co se děje a přebírat za to zodpovědnost.

S Jánem Kuciakem jste stejný ročník 1990. Je i tohle důvod, proč vás jeho smrt tak zasáhla?

Určitě ano. Mně i manželovi je 27 let, stejně jako bylo Jánovi a Martině. My jsme se stihli vzít a za pár měsíců se nám narodí miminko. Jánovu práci jsem znala a velmi si jí vážila, s manželem se znali osobně. Když jsem ve zprávách poprvé slyšela, že byli zavraždění, byl to pro mně velký šok. Nebyly o tom ještě žádné informace a mně připadalo absurdní trávit čas čímkoliv jiným.

Asi jsem naivní a věřím ideálům, ale ublížit člověku v civilizované demokratické zemi je pro mě tak nepřijatelné, že to nedokážu ani vstřebat. Jsem z toho velmi smutná a hluboce mě to zasáhlo. I teď, kdy máme plnou hlavu příprav další akce, si často připomínám, proč to vlastně děláme. Stále mě to dokáže rozplakat.