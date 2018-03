Fico dal novinářům tajnou verzi vraždy Kuciaka, podle ní střelce znal

Policie přišla s verzí, že právě tyto články mohly být důvodem pro jeho zabití. Následně se však objevily detailní informace z vyšetřování, které verzi o úkladné mafiánské vraždě zpochybňují. Jak ale zjistili na Slovensku reportéři MF DNES, redaktorům hlavních slovenských médií je na utajené schůzce po úterní tiskové konferenci sdělil sám premiér Robert Fico.

Kuciak nebyl investigativním reportérem, který by odhaloval skandály, ale analytikem, který už popsané příběhy z veřejných zdrojů spojoval do zapadající mozaiky. MF DNES to v rozhovoru řekl Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk, kde Kuciak pracoval. „Je divné, že by někdo zavraždil právě jeho,“ řekl. „Nikdy nešel do žádného nebezpečného střetu. Dělal datovou žurnalistiku,“ dodal.

Texty na stejné téma totiž v minulosti psali i další slovenští novináři. Jedním z nich byla kupříkladu v září 2016 Jana Šimáčková z týdeníku Plus 7 dní. „Můj text byl zveřejněný a proběhl zcela bez povšimnutí. Žádné reakce, žádné výhrůžky,“ popsala včera Šimáčková.

Stejně jako Kuciak označovala v textech za klíčovou osobu Antonina Vadalu, muže původem z vesničky Bova Marina na jihu Kalábrie, který měl mít úzké vazby na italskou mafii ´Ndrangheta. Soudy mu ale nikdy nic neprokázaly.

Vadala na novinářku Šimáčkovou podal trestní oznámení. „Policisté ho předali prokuratuře a řekli mi, že jestli se nikdo neozve, bylo to odložené. Nikdo už se neozval,“ popisuje dnes Šimáčková.

Mafie z anonymu

Zajímavé je, jak se novináři už v únoru 2016 k informacím o italské mafii a jejím propojení se slovenskými politiky dostali.

Rozeslal je novinářům kdosi do e-mailu. „Kdo to byl, jsme nezjišťovali. Prvotní pro nás bylo ověřit informace a ty se ukázaly jako pravdivé,“ dodala Šimáčková.

Média již dříve zveřejnila, že Vadala – tehdy už podnikající v energetice na Slovensku – má blízko k k asistentce premiéra Roberta Fica Márii Troškové (ta ve středu do konce vyšetřování funkci opustila, podrobnosti najdete v tomto článku). Společně podnikali ve firmě Gia Management. Zároveň upozorňovala i na propojení s poslancem strany Smer Viliamem Jasaňou, jemuž Trošková dělala asistentku a s níž se pak později dostal coby ředitel kanceláře a tajemník bezpečnostní rady státu na úřad vlády.

Články tehdy ale zapadly, až nyní znovu ve svých textech začal na propojení upozorňovat Kuciak. Poslední už ale vydat nestihl.

Vrah jej i partnerku zastřelil v domě, který koupili loni v polovině roku ve Velké Mače v okrese Galanta. Vrah podle indicií z místa činu nejspíš Kuciaka znal. Svědčí o tom například rozpitá káva na stole, ale i to, že na dveřích nebyly žádné stopy po vloupání. A z místa se nic neztratilo. Novinář ho musel vpustit sám. Nepozorovaně se dovnitř nikdo nemohl dostat, vrata i dřevěné dveře podle místních vždy silně vrzaly.

A je tu další okolnost – podle policejních informací Kuciak v jednu chvíli odešel do garáže, aby zkontroloval autobaterii, kterou právě nabíjel. Vrah zůstal v domě sám s jeho snoubenkou. „Tu střelil první, pak namířil na Kuciaka, který se vracel do domu. Na schodech mu přiložil pistoli k hrudi a vystřelil,“ říká zdroj blízký vyšetřování pod podmínkou anonymity. Střelbu z bezprostřední blízkosti dokládají stopy střelného prachu na těle zavražděného.

Policie nalezla na zemi několik nábojů. Objevily se spekulace, že jde o vzkaz mafie. To ale vyšetřovatelé vyloučili – náboje nebyly u těl naaranžované, ale vylétly z pistole při nabíjení. „Na zemi ležely nejspíše proto, že měl vrah problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to odkaz ve smyslu ,zabijeme další‘,“ řekl šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy.

Policie ve středu vpodvečer zveřejnila podrobnosti. Kriminalisté zjistili, že ve městě Velká Mača se měli v pátek večer potkat dva drogově závislí lidé. „Měli si vzít zbraně a jít do obce. Šli přes ploty a přes soukromé pozemky. Policie provedla tři domovní prohlídky, při kterých zajistila 160 gramů pervitinu, zbraň a náboje. Jednu osobu obvinila,“ uvedl policejní prezident Tibor Gašpar na tiskovém brífinku (více v článku V souvislosti s vraždou Kuciaka policie zadržela jednoho člověka i zbraně) . Policie zatím nemá výsledky expertizy, která určí, zda se jednalo o vražednou zbraň. Gašpar neupřesnil, z čeho policie podezřelého člověka obvinila.

Vrata do domku, kde došlo k vraždě, byly ve středu přelepené policejní páskou a před domem hlídkovala policie. K domu se dá dostat ale právě zezadu přes zahrady. Tady je pouze starý rezavý plot, přes který by se pachatel dostal přímo až na dvorek a ke vchodovým dveřím do domu.

Slušný, milý... ideální oběť

Pozadí vraždy může být ale i jiné, ať to zní jakkoliv šíleně. „Vrah chtěl destabilizovat stát. Vybrali si Kuciaka, protože byl slušný, milý, sympatický, nikdy nikomu neublížil a zároveň se vědělo, že připravuje článek o propojení mafie a politiky na Slovensku. Ačkoliv článek nepřinášel nic nového, hodilo se to, aby padla vláda,“ míní bezpečnostní analytik a bývalý novinář Milan Žitný.

O pokusu destabilizovat společnost mluvil ve středu vpodvečer i premiér Robert Fico a obvinil z toho opozici. „Smrt dvou lidí se stala politickým nástrojem, kterým chce opozice vyhnat lidi do ulic,“ řekl Fico. Přesně to se stalo – na náměstí SNP v Bratislavě demonstrovaly stovky lidí.

Zároveň má kauza už i první politické důsledky – Ficova asistentka Trošková a tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň ve středu oznámili, že opustí svá místa na úřadu vlády. Předtím oznámil demisi slovenský ministr kultury Marek Maďarič z vládní strany Smer (více v článku Po vraždě novináře Kuciaka rezignovali už tři lidé z Ficova okolí) .