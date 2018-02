Kuciak se zajímal o italskou mafii na východním Slovensku a dotace EU

Podle Nicholsona mu Kuciak minulý týden napsal, že pracuje na případu skupiny, která je pravděpodobně propojena s kalábrijskou mafií ‘Ndrangheta. Operovat by měla na východě Slovenska a údajně neoprávněně čerpá peníze z evropských fondů prostřednictvím fingovaného pěstování rostlin v biokvalitě. Nicholson to uvedl v rozhovoru pro list Denník N.



„Může za tím být tento případ, ale i jiný. Když jsem viděl, co se všechno psalo o Kočnerovi a Bašternákovi, tak jsem pomyslel na to, co všechno se psalo o slovenských gangsterech za posledních 25 let. Nikdy tu nikoho nezavraždili. Na tomto případu je výjimečné to, že Jano pracoval na skupině, která pravděpodobně měla propojení na mafiánskou skupinu ‘Ndrangheta z Kalábrie,“ míní Nicholson.

Novinář zároveň tvrdí, že tito Italové mají kontakty na slovenské politiky. „Myslím, že si pomalu vybudovali politické kontakty, známosti, aby za každé vlády uměli ovlivnit rozdělování eurofondů,“ řekl.

Média po vraždě připomínala, že Kuciak psal v posledních týdnech často i o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, kterého jmenoval i Nicholson. Dokonce na něj Kuciak podal trestní oznámení kvůli údajným výhrůžkám. Policie případ odložila. Kočner však v pondělí televizi Joj řekl, že novináři nevyhrožoval a o jeho trestním oznámení dosud nevěděl. Osobně se s ním prý potkal pouze na jedné tiskové konferenci. Tvrdil také, že novináři prostřednictvím e-mailů v minulosti opakovaně odpovídal na jeho dotazy.

Ján Kuciak pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk. Pravděpodobně ve čtvrtek večer byl i se svojí snoubenkou zavražděn v jejich rodinném domě ve Veľkej Mači. Těla našla policie v neděli, kdy ji zkontaktovala rodina Kuciakovy snoubenky Martiny. Dvojice se totiž nikomu neozývala.

Policie případ vyšetřuje jako údajnou vraždu, na místě našla dva náboje, Kuciak byl zastřelen jednou ranou do hrudi, jeho přítelkyně ranou do hlavy. Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur (přes 25 milionů korun) za informace, které přispějí k dopadení vraha či vrahů.