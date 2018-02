Věřil, že novinařinou lze korupci omezit. O život se novinář Ján Kuciak nebál

Těla investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky našla policie v neděli večer v jejich domě ve Veľkej Mači. O den později policejní prezident Tibor Gašpar na tiskové konferenci potvrdil, co mnozí okamžitě tušili - byla to úkladná vražda, která zřejmě souvisela s Kuciakovou prací.

Mladý novinář se dlouhodobě věnoval investigativní žurnalistice, čímž si v politických i obchodních kruzích nadělal nepřátele. Čelil mnoha výhrůžkám, ale o život se nikdy nebál.

„Nemyslím si, že by moje práce byla v tomto směru nebezpečná. Maximálně se nám vyhrožuje soudem, nebo někdo podá trestní oznámení. V nejhorší pozici jsou podle mě zdroje,“ uvedl loni v srpnu pro studentský magazín Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde studoval na Katedře žurnalistiky.

„Dnes by si asi nikdo nedovolil jen tak na veřejnosti napadnout novináře, ale když se něco stane neznámému malému podnikateli, je to méně na očích. Nebo ho jen připraví o firmu nebo něco podobného,“ dodal.

Skromný a nenápadný

Šéfredaktor DenníkuN Matuš Kostolný pro ČRo uvedl, že Ján Kuciak byl jedním z mála investigativních slovenských novinářů, který se tomu oboru věnoval systematicky a dlouhodobě. Spisovatel Michal Hvorecký o něm mluvil jako o talentu slovenské investigativy.

Zuzana Petková ze serveru Trend.sk s Kuciakem spolupracovala na celé řadě reportáží. „Měl předpoklady stát se investigativní hvězdou. Zůstal skromný a někdy byl až nenápadný. Mělo to svoje výhody, protože ti, o kterých psal, často neočekávali, že právě od Janka přijdou skvěle připravené a důkazy podložené otázky,“ napsala ve svém vzpomínkovém textu.

Kuciak podle ní nebyl typem reportéra, kterému někdo na stůl předloží materiály a on je nekriticky přebere. „Na většinu věcí přišel studováním veřejně dostupných zdrojů. Šlo mu o dobrou věc, nikdy ne o exkluzivitu a novinářskou slávu,“ dodala.

Reportérka server Aktuality.sk Stanislava Harkotová na Twitter napsala, že pondělí se stalo nejsmutnějším dnem pro celou redakci ale i slovenskou žurnalistiku. „Musíme se navždy rozloučit s dobrým člověkem, kamarádem a skvělým investigativním reportérem Jankem Kuciakem,“ uvedla.

Šéfredaktor portálu Peter Bárdy ve svém komentáři napsal: „Dnešek je jedním z nejhorších dní v mém životě. Zavraždili našeho kolegu Jána Kuciaka - dobrého člověka, kamaráda, chlapa, který dělal svoji práci, aby se nám tady žilo lépe.“

Výhrůžky a absolutní moc

Kuciak se v poslední době zaměřoval zejména na lidi okolo vládní strany Smer. Soustředil se zejména na kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, který je na Slovensku spojován s celou řadou pochybných finančních transakcí.

Otazníky vyvolávají například jeho milionové převody na účty v Privatbanke, převody luxusních bytů v komplexu Five Stare Residence či kauza Glance House, která se týká sporného převodu bytového komplexu v Bernolákově. Objevil se rovněž v takzvaných mafiánských seznamech, které do slovenských médií unikly v roce 2011. Kočner však nařčení z podvodů odmítá. V roce 2006 neúspěšně kandidoval na primátora Bratislavy.

Kočner se v „boji“ s novináři nebál ani poněkud agresivnějších praktik. Kuciakovi v odpovědi na otázku ohledně údajných daňových podvodů řekl, že „bude hledat špínu na jeho rodinu a zveřejní ji“. Kuciak loni na na Facebooku napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi. Policie nakonec případ uzavřela tím, že se nejednalo o trestný čin.

Petková si však nemyslí, že by měl Kočner s vraždou souvislost. „Absolutně nespojuji Mariána Kočnera s tím, co se přes víkend stalo. Myslím si, že vzhledem k veřejné potyčce s novinářem by žádnou ze svých konkrétních výhrůžek reálně nesplnil. Jen chci říct, že Janko ‚lezl na nervy‘ mnohým vlivným lidem a grázlům,“ uvedla.

„Tento týden jsme měli jít na pivo, měl ho rád. Asi by nám pověděl, na čem právě pracoval. Mělo to být něco velkého. Nestane se,“ dodala.

Kuciak dlouhodobě tvrdil, že zkorumpované struktury jsou stále prorostlé do policie, politiky i státního zastupitelství. „Na Slovensku máme důležité posty, na kterých se jednoduše musí vyměnit lidi, jinak to podle mě nepůjde. Je potřeba vyměnit ty, kteří mají absolutní moc ve své oblasti, a změnit atmosféru,“ tvrdil o boji s korupcí na důležitých postech.

Od techniky k investigativní žurnalistice

Už ve svých 27 letech byl Kuciak respektovaným novinářem. Paradoxní je, že o dráze žurnalistiky původně nepřemýšlel. Po vystudování střední školy si podal přihlášku na ekonomickou fakultu v Ostravě, právnickou v Banskej Bystrici a technickou univerzitu v Bratislavě.

Prohlášení šéfredaktorů Šéfredaktoři patnácti významných slovenských periodik ve společném prohlášení odsoudili vraždu investigativního reportéra Jána Kuciaka. Zároveň vyzvali úřady, aby učinily vše pro ochranu svobody slova. „Rodinám reportéra Aktualit Jána Kuciaka a jeho přítelkyně vyjadřujeme soustrast a jeho kolegům slibujeme, že budeme pokračovat v tématech, na kterých Ján Kuciak pracoval. Vražda novináře je vážným znamením, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody - svobodě slova a práva občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon,” stojí v prohlášení. Zdroj: DenníkN

Nakonec zvítězila technika, u které však příliš dlouho nevydržel. Po pár měsících práce v Německu, kde měl podle svých slov hodně času na čtení, se rozhodl, že bude novinářem.

„Na žurnalistice jsem taky první čtyři roky nevěděl, na co se zaměřit. Bavilo mě ale analyzovat chyby politiků. Zajímaly mě také kauzy. Nakonec to všechno směřovalo k tomu, že chci dělat investigativní žurnalistiku,“ zavzpomínal v loňském rozhovoru.

První vážnější kontakt se skutečným novinářským světem přišel na konci bakalářského studia. Kuciak absolvoval stáž v deníku SME v době, kdy vypukla kauza Gorila. Šlo o únik tajného dokumentu Slovenské informační služby. Materiál popisoval podrobnosti rozhovorů mezi spolumajitelem Penta Investments Jaroslavem Haščákem a předními politiky v letech 2005 a 2006. Upozorňoval na podezření z korupce, úplatků a nestandardní provize.

Kuciak dostal coby stážista na starosti analýzu spisu. „Bod po bodu jsem procházel všechny privatizace a snažil jsem se udělat tabulku, co z toho je pravda a co lež,“ popsal. Část jeho výstupů nakonec slovenský deník použil, autorství textů se však nedočkal. Naučil se však pracovat s registry a databázemi, což zúročil v následujících letech své novinářské praxe.

Možná to bude trvat celý život

Později začal pracovat v Hospodárských novinách, kde se zaměřil na první větší kauzy. Krátce zde působil v analytickém oddělení, později přešel do zpravodajství. Specializoval se na téma konkurzů firem, informoval o více než stovce případů.

Podívejte se na přednášku Jána Kuciaka o Panama Papers:



„Tím to na nějakou dobu skončilo. V Hospodárských novinách byla špatná nálada a atmosféra... protože Babiš. Neviděl jsem, že by zasahoval do obsahu ani nic podobného, ale vůbec firmu nerozvíjel. Vedení řešilo jiné problémy než kvalitu žurnalistiky,“ tvrdil Kuciak loni v srpnu.

V říjnu 2015 publikoval první text na serveru Aktuality.sk. Za dva roky pro tento portál sepsal takřka 150 článků. V poslední době se věnoval zejména tuzemské investigativě, ale i kauze Panama Papers, která hýbala zpravodajstvím v roce 2016.

Iluze o tom, že svými texty během pár let změní systém prolezlý korupcí, neměl. Věřil však, že postupnými kroky se dá společnost i politická scéna kultivovat tak, aby si lidé nekalých praktik dovolovali stále méně. „Věřím, že se to nestane za rok nebo za dva. Možná to bude trvat celý život,“ zamýšlel se v loňském rozhovoru.