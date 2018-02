PŘÍMÝ PŘENOS: Na Václaváku zapalují svíčky za zavražděného novináře

Čtu o vraždě 27letého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Jsem v šoku. Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji.