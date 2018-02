Na Slovensku zastřelili investigativního novináře. Zřejmě kvůli jeho práci

„Smrt Jána K. pravděpodobně souvisí s jeho novinářskou činností. Je to bezprecedentní útok na novináře a takto závažnému zločinu Slovensko ještě nečelilo. Ostře odsuzuji tento zločin a slibuji, že nasadíme maximální kapacity, abychom ho vyšetřili a poskytli odpovědi na otázky, které s ním souvisí,“ uvedl policejní prezident Tibor Gašpar.

Kuciak i jeho partnerka Martina K. byli podle prvního ohledání zastřeleni - Kuciak do hrudi, jeho přítelkyně do hlavy - a zemřeli někdy mezi čtvrtkem a nedělí. Vražedná zbraň se dosud nenašla.

Vyšetřujeme to jako dvojnásobnou vraždu,“ řekl Denníku N ředitel Národní kriminální agentury (NAKA) při ministerstvu vnitra Peter Hraško. Později doplnil, že agentura už zahájila „trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy“.



Smrt svého redaktora potvrdil ráno i server Aktuality.sk.

Policii zalarmovala rodina

Kuciaka i jeho partnerku podle Denníku N zavraždili v jejich domě ve Veľkej Mači. Policii zalarmovala rodina, které se mladý pár už týden neozval. Policisté na místo dorazili v neděli ve 22:30 a oknem viděli, že někdo leží na zemi.



Sedmadvacetiletý novinář se věnoval případům lidí z okolí slovenské vládní strany Smer, kteří jsou podezřelí z daňových podvodů.



Poslední text napsal o kontroverzním podnikateli a někdejším kandidátovi na primátora Bratislavy Mariánu Kočnerovi a jeho zvláštních finančních převodech například v luxusním bytovém komplexu Five Star Residence.

Kočner měl Kuciakovi poté, co se jej zeptal na daňové podvody, začít vyhrožovat. Řekl mu, že bude „hledat špínu na jeho rodinu a zveřejní ji“. „Začnu se věnovat speciálně vám, vaší osobě, vaší matce, vašemu otci a vašim sourozencům,“ pohrozil údajně Kočner novináři.

Kuciak loni na sociální síti podle médií napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi.

Ján Kuciak (Facebook) Dnes som si spomenul na pátranie Aliancie Fair Play. AFP zistila, že od podania trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru ubehlo 28 dní, kým vec dostal vecne príslušný policajt a mohol začať konať. (http://bit.ly/2yEvHHZ)



Zdalo sa to veľa, ale oni sa ešte prekonali.



Ubehlo 44 dní, odkedy som podal na MK trestné oznámenie za vyhrážanie. A prípad zrejme ešte ani nemá konkrétny policajt. To se mi líbí (18)Komentáře (3)

Novináři vyzvali policii: Víte, o čem píšeme, vyšetřujte to

Šéfredaktor serveru Peter Bardy se proti zastrašování reportérů ohradil. „A to kýmkoliv. Chápeme, že naše práce může překážet. A to zejména těm, kteří mají co skrývat. Těm, kterým překáží, když jim vidíte pod prsty. Těm, kteří se snaží obohacovat na veřejném majetku nebo dělají věci na hranici zákona nebo za touto hranicí,“ napsal loni v září v komentáři.

Slovenští novináři na tiskové konferenci několikrát vyzvali policii, aby pečlivěji vyšetřovala daňové podvody a další trestnou činnost, o které píší. „Nasadíte maximální kapacity na vyšetření smrti Kuciaka, ale proč jste nenasadili maximální kapacity na to, abyste té smrti zabránili?“ zeptala se jedna z novinářek. Gašpar však jakékoliv pochybení policie odmítl. Žádný novinář v historii Slovenska si podle něj na vyhrožování nestěžoval.

Vražda novináře v ČR V České republice je nejspíše jediným známým případem, kdy byl kvůli své práci zabit novinář, vražda Václava Dvořáka z dubna 1992. Podle výsledků policejního vyšetřování, zveřejněných v roce 2006, za ní stál kontroverzní podnikatel František Mrázek, o jehož aktivitách sbíral někdejší opravář Dvořák informace. Ty dával i dalším novinářům, kteří je zveřejňovali v celostátních médiích. Dvořáka v jeho domě v Kostelci nad Černými Lesy zastřelil podle detektivů Bohuslav Hájek, jehož služby Mrázkovi zprostředkoval Antonín Běla, další z již mrtvých bossů. Hájek později zmizel, pravděpodobně byl také zavražděn. Známá je i kauza kolem přípravy vraždy novinářky Sabiny Slonkové. V létě 2002 policie odhalila plán, za kterým stál bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba. Důvodem chystaného činu byly údajně články, ve kterých Slonková poukazovala na Srbovy podezřelé praktiky na ministerstvu. Soudy nakonec Srbu poslaly na 12 let do vězení, s mnohaletými tresty odešli od soudu i lidé, kteří se na vraždě měli podílet. V roce 2010 soud v Plzni vyhověl Srbově žádosti o podmínečné propuštění.

„Pokud máte pocit, že pracujete na něčem, co vás ohrožuje, pojďme do komunikace,“ vyzval přítomné novináře. Od těch však zaznělo, že policii nedůvěřují. Odmítli také, že by měli policii vysvětlovat, o čem píší. „Vždyť vy to víte, píšeme to každý den už několik let. Proč s tím nic neděláte?“ pustili se novináři do Gašpara.

Novináři s ochrankou

Policejní prezident také oznámil, že vybraní slovenští novináři dostanou policejní ochranku a také takzvaný „panic button”, aby v případě nebezpečí mohli policii zalarmovat.



Pokud se potvrdí, že vražda slovenského novináře Kuciaka souvisela s jeho prací, šlo by o útok na svobodu tisku a demokracii, uvedl premiér Robert Fico.

Vraždu novináře odsoudil i slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák. „Jsem nešťastný a zdrcený z toho, že byl zavražděn novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka. Ruším celý svůj plánovaný program a vracím se do Bratislavy. Ministerstvo vnitra a státní bezpečnostní složky udělají vše pro to, aby byli pachatelé tohoto otřesného činu co nejdřív odhaleni,“ napsal Kaliňák na svém facebookovém profilu.

Na Slovensku dosud nebyl známý případ vraždy novináře. Slovenská média upozornila, že deset let je nezvěstný jiný investigativní novinář Pavol Rýpal, který se dlouhodobě věnoval tématům spojovaným s mafií. V roce 2015 policie zase žádala veřejnost o pomoc při pátraní pro redaktorovi ekonomického listu Hospodárske noviny Miroslavu Pejkovi.



