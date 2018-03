Kiska chce novou vládu nebo předčasné volby. Fico to rezolutně odmítl

„Čekal jsem týden, jaké politické kroky vládní většina udělá, aby se pokusila zmírnit napětí a obnovit důvěru. Zdá se však, že žádné řešení se nerýsuje,“ uvedl v neděli odpoledne prezident Kiska.

„Někteří (ministři) rezignovali a slyším úvahy o dalších. Ale nevidím žádný plán vyvést zemi z krize důvěry. Proto začnu jednat s politickými stranami, jak si představují budoucnost, existenci vlády, jak začneme obnovovat důvěru lidí ve vlastní stát,“ pokračoval.

Vidí prý pouze dvě možnosti, jak současnou krizi vyřešit. První z nich je rozsáhlá rekonstrukce vlády, která by nepolarizovala společnost a která by znovu požádala o důvěru Národní radu. Druhou variantou jsou předčasné volby, které by byly podle něj „nejpřirozenějším řešením“. S lídry politických stran se chce začít scházet v nejbližších dnech.

„Jsem připravený zemi touto složitou situací provést,“ prohlásil.

Fico: Jsem šokovaný

Dvě hodiny nato předstoupil před novináře premiér Fico. „Pan prezident přečetl prohlášení, které zjevně nebylo napsané na Slovensku. Má rukopis lidí, kteří neznají slovenské ústavní zvyklosti. Sledují jiné cíle,“ prohlásil premiér.

„Návrhy na totální rekonstrukci vlády, spojenou s hlasováním o důvěře nové vládě, jsou popřením výsledků demokratických parlamentních voleb, které se konaly v roce 2016. Prezident se tímto prohlášením hlásí k opozici, která hovoří o potřebě převratu na Slovensku,“ kritizoval prezidenta Fico.

„Šokovala mě také slova pana prezidenta, že i kdyby šlo o náhodný motiv (vraždy novináře), vypovídá to o stavu Slovenské republiky. Na rozdíl od pana prezidenta mně opravdu není jedno, jaký byl motiv zavraždění dvou mladých lidí,“ uvedl.



Podle prezidenta Kisky, i kdyby se ukázal motiv vraždy jako náhodný, tedy nepropojený s politikou a mafií, je velké množství lidí přesvědčeno, že tato tragédie v mnohém odráží všeobecnou slovenskou realitu. „Je to strašná vizitka naší republiky po 25 letech její existence. Něco zlé je pod povrchem, něco zlé je v samých základech našeho státu,“ uvedl Kiska. (Celý projev si můžete přečíst zde.)



„Nebudeme tancovat na hrobě dvou mladých lidí tak, jak to dělá opozice, média a dnes i prezident Slovenské republiky,“ uvedl ještě Fico. Připomněl, že předčasné volby mohou nastat, jen pokud se pro ně rozhodně hlasovat minimálně 90 poslanců Národní rady.



Koalice stran Směru-sociální demokracie (Směr-SD), Slovenské národní strany a Most-Híd má ve 150členné sněmovně aktuálně 78 poslanců. Při hlasování koalici obvykle podporuje i několik nezařazených zákonodárců.

Původně měli Kiska i Fico promluvit k národu v neděli večer. Plány se však změnily poté, co prezident s předsedou vlády poobědvali. „Bohužel se ukázalo, že naše vnímání a naše stanoviska jsou zatím rozdílná,“ uvedl Kiska v projevu.

Nedůvěra Slováků vůči státu je podle něj obrovská. Demonstrace a smuteční shromáždění na uctění památky zavražděných dvou mladých lidí ukázaly, že mnozí nedůvěřují orgánům činným v trestním řízení. Podle Kisky je tato nedůvěra odůvodněná. „Překročily se hranice, věci zašly daleko, není cesty zpět,“ řekl doslova.

Zatímco koaliční poslanci reagují na Kiskův projev rozporuplně, opozice vítá především variantu uspořádání předčasných voleb. Podpořila ji už nejsilnější opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS) i opoziční hnutí Jsme rodina.

Hrnko: Úloha Mojžíše prezidentovi nesedí

Mezi prvními politiky reagoval na Kiskovo prohlášení Anton Hrnko z koaliční Slovenské národní strany (SNS). „Byl to velmi slabý projev. Úloha Mojžíše, který vyvede Slovensko z náruče hříchu, panu prezidentovi nesedí,“ uvedl Hrnko pro Aktuality.sk.



Naopak místopředsedkyně strany Most-Híd Edita Pfundtner hodnotí Kiskův proslov jako rozvážné státnické vystoupení. „Pan prezident velmi dobře pojmenoval problémy v naší společnosti. Souhlasím s tím, že důvěru ve stát a státní instituce musíme zabezpečit a navrátit,“ uvedla. „Pokud chcete zabezpečit důvěryhodné vyšetřování, jsou nutné jisté personální změny. Pokud tou rekonstrukcí vlády myslel pan prezident alespoň částečně tohle, tak s tím souhlasím,“ dodala.



Předseda koaliční Slovenské národní strany a předseda Národní rady Andrej Danko varoval před vytváření unáhlených závěrů. „Nedělejme závěry dříve, než budeme mít důkazy, protože to vede k anarchii. Nemůžeme být vyšetřovateli, soudci a katy zároveň.“ „Vyzývám alespoň politiky, aby se zdrželi zneužívání této události pro svoje osobní cíle. Zlým člověkem pro mě je i ten, kdo tuto vraždu zneužívá, a to pro jakýkoliv účel. Odmítám poškozování nevinných lidí v podobě, jako se to dělo minulý týden,“ uvedl Danko.

„Upřímně si přeji, aby objednavatel jejich vraždy a vrah skončil v pekle. Sám jsem rodič a neumím si tu bolest představit,“ vyjádřil upřímnou soustrast rodinám zavražděného novináře a jeho snoubenky.



Chceme volby, zní z opozice

Nejsilnější slovenská opoziční strana SaS i opoziční hnutí Jsme rodina se vyslovily pro předčasné volby. „Na otázku, jak vidím budoucnost Slovenska, odpovím, že řešení vidíme v předčasných volbách. Proto SaS návrh na předčasné volby v parlamentě podpoří,“ uvedl šéf SaS Richard Sulík na Facebooku.

Spolu s protikorupčním hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti dali Ficovi do úterka ultimátum, aby odvolal ministra vnitra Roberta Kaliňáka a policejního prezidenta Tibora Gašpara. Pokud se tak nestane, začnou strany od středy sbírat podpisy potřebné pro svolání mimořádné schůze parlamentu, na které navrhnou odvolání premiéra Fica.

„Rekonstrukce vlády v této chvíli již není alternativou. Společnost potřebuje nový začátek, protože tato vláda již není schopná spravovat dobře a spravedlivě naši zemi,“ uvedla poslankyně hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Veronika Remišová.

Podle slovenského politologa Pavla Baboša, kterého oslovil portál SME.sk, si prezident uvědomuje závažnost situace víc než předseda parlamentu Andrej Danko nebo premiér Robert Fico. „A nemýlí se v tom, že v dospělejších demokraciích, na které se rádi díváme, když hledáme vzory, by už Robert Kaliňák nebyl ministrem vnitra, a to několik let,“ uvedl. Slova o předčasných volbách ho překvapila. „Politická mapa v Národní radě tomuto scénáři však momentálně nenahrává,“ míní. Most-Híd se sice podle něj dostane pod ještě větší tlak, ale předčasné volby by byly možné jen tehdy, pokud by se situace obrátila na „všichni proti Směru“.



I v neděli probíhají další vzpomínková shromáždění po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Mrtvou dvojici našli policisté před týdnem v neděli v jejich rodinném domě. Pachatele dvojnásobné vraždy policie dosud nedopadla.