Spekulace o italské mafii nám nepomáhají, řekl policejní prezident Gašpar

„Jsou to osoby italského původu působící na východě Slovenska, které mají problémy se zákonem. U některých už to policie dotáhla k návrhu na podání obžaloby. Ale zda tyto osoby mají s případem souvislost, to by byla předčasná otázka,“ uvedl v úterý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar ve vysílání slovenského Rádia Expres.



Spekulace o tom, že by v pozadí úkladné vraždy mohla být italská mafie, otevřel v pondělí Kuciakův kolega, investigativní novinář Tom Nicholson. Uvedl, že si s novinářem minulý týden psal o podezření, že italská mafie na východním Slovensku zneužívá peníze z evropských fondů (více čtěte zde).



Podle Gašpara však vyšetřování vůbec nepomáhá, že se tyto věci objevily v médiích. „Myslíte si, že ty osoby, které to čtou a třeba jsou nějak v pozadí, že na to nezareagují?“ ptal se Gašpar. „Je chyba, že se o tom mluví, protože ty osoby nějak reagovat budou,“ odpověděl si vzápětí.

Policejní prezident dodal, že v případu týkajícím se italské mafie policie vyšetřuje i několik zaměstnanců daňových úřadů, kteří měli mafiánům s podvody s eurofondy pomáhat. Rázně odmítl, že by k machinacím docházelo s tichým souhlasem policie, jak naznačil novinář Nicholson. Stejně tak uvedl, že neexistují zatím důkazy o propojení Italů na slovenské politiky. „Až budou mít novináři konkrétní důkazy o propojení mafie na politiky, pak to budeme vyšetřovat,“ prohlásil.

Kriminalisté se nyní zaměřili na obrazovo-zvukové záznamy z kamer, které patří obci, ale i lidem z okolí Kuciakova domu ve Veľkej Mači, kde k dvojité úkladné vraždě došlo. Zpovídají rodinu, přátele a hlavně kolegy z redakce, kteří nejlépe vědí, na čem Ján Kuciak v poslední době pracoval.



Šéf policie také odmítl kritiku médií, že se policisté nezabývali stížností Jána Kuciaka na vyhrožování ze strany podnikatele Mariána Kočnera.

Podání prý měsíc leželo na státním zastupitelství. „7. září bylo podáno na generální prokuratuře, 6. října ho teprve dostala policie,“ upřesnil. Poté novináře pozvali na výslech, kde jim poskytl i audionahrávku výhrůžky. Kočner v pondělí účast na vraždě rezolutně odmítl.

Ve hře stále i další motivy

Gašpar v diskuzním pořadu Rádia Expres uvedl, že zcela nejsou vyloučeny jiné motivy vraždy. Zkoumají proto třeba Kuciakův vztah s jeho snoubenkou.



Vyvrátil také spekulace některých slovenských médií, že náboje nalezené na místě činu byly kolem těl nějak vyrovnané. „Logicky na místě zůstaly nějaké náboje, ale rozhodně nešlo o nějaké rituální vyskladnění nábojů,“ řekl policejní prezident.



Zemanova reakce Mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček v úterý na Twitter napsal, že prezident vraždu slovenského novináře Kuciaka i jeho partnerky odsuzuje a že „vyjádřil naději, že bude pachatel dopaden“. Ještě v pondělí, v den odhalení vraždy, přitom Ovčáček jakékoliv reakce ze strany Zemana odmítal s tím, že je „mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům“. Média totiž v souvislosti s Kuciakovou vraždou připomněli Zemanova slova, že novináři by se měli likvidovat.

Kolik nábojů kriminalisté na místě našli, neupřesnil. Už dříve řekl, že každá oběť byla zasažena jednou ranou, Kuciak do hrudi, jeho snoubenka Martina do hlavy. I to svědčí o tom, že vrahem byl velmi pravděpodobně nájemný vrah a jednalo se tedy o úkladnou, předem promyšlenou vraždu.

Přesně známý dosud není přesný čas jejich smrti. „Poslední kontakty s nimi jsou datovány na osmou hodinu ve středu večer. Ještě přijímali nějakou komunikaci ve čtvrtek a pátek, ale neodpovídali,“ upřesnil Gašpar.

Tibor Gašpar na pondělní tiskové konferenci k vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky: