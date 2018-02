Ficova vláda nabízí milion eur za informace o vraždě novináře Kuciaka

„Budeme přijímat i anonymní podání. Cokoli, co může přispět k dopadení pachatele nebo pachatelů úkladné vraždy, bude velmi cenné,“ řekl premiér Robert Fico. Dodal, že případ bude vyšetřovat tým složený ze zástupců prokuratury, ministerstva vnitra, policie i slovenské tajné služby SIS.

Podněty k vraždě je možné volat na číslo +421 915 967 793 nebo anonymně na číslo 158. „Cokoliv, co může pomoct k dopadení pachatelů, může být velmi cenné. Bez ohledu na to, jaký motiv z toho vzejde,“ řekl slovenský premiér Robert Fico. Se zástupci bezpečnostních složek se sešel v pondělí v poledne v Bratislavě.

Policejní prezident Tibor Gašpar později řekl, že u těl obětí byly nalezeny náboje a nikoli nábojnice, jak předtím psal na svém webu list Pravda.



Někteří novináři nyní podle Denníku N dostanou policejní ochranu. Gašpar o tom hovořil s šéfredaktorem Aktualit.sk Peterem Bárdym. Policie se také nyní bude ptát novinářů na kauzy, které mohou být motivem Kuciakovy vraždy.

K vraždě došlo zřejmě už ve čtvrtek

Slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár upozornil, že s ohledem na časový odstup od pravděpodobného termínu vraždy po nalezení těl obětí se vyšetřování zkomplikovalo. „Jsme ve skluzu. Skutek se zřejmě stal ve čtvrtek večer,“ řekl Čižnár novinářům. Dodal, že prokuratura se zabývá také případem možného vyhrožování jiné novinářce.

Pokud se potvrdí, že vražda slovenského novináře Kuciaka souvisela s jeho prací, šlo by o útok na svobodu tisku a demokracii, uvedl dopoledne Fico. Vraždu odsoudil i slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák.

„Jsem nešťastný a zdrcený z toho, že byl zavražděn novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka. Ruším celý svůj plánovaný program a vracím se do Bratislavy. Ministerstvo vnitra a státní bezpečnostní složky udělají vše pro to, aby byli pachatelé tohoto otřesného činu co nejdřív odhaleni,“ napsal Kaliňák na svém facebookovém profilu.

Sedmadvacetiletý novinář se věnoval mimo jiné případům lidí z okolí Ficovy strany Smer, kteří jsou podezřelí z daňových podvodů (více naleznete v článku Na Slovensku zastřelili investigativního novináře. Zřejmě kvůli jeho práci).

K uctění Kuciakovy památky je na pondělní večer naplánovaná pietní akce v Praze, která začne v 18:00 na Václavském náměstí. U sochy svatého Václava mohou lidé pro zavražděného novináře zapálit svíčku.