Slovenský ministr vnitra Kaliňák v pondělí rezignuje, uvedla agentura

Kaliňák zatím informace agentury SITA nepotvrdil. Dosud rezignovat odmítal, podporuje jej i premiér Robert Fico.

„Budeme nabízet taková řešení, aby Most-Híd mohl pokračovat ve vládě. Vnímám realitu a jsem připraven o věcech hovořit,“ řekl Fico bez dalších podrobností na středeční tiskové konferenci.



Šéf poslaneckého klubu Směru Martin Glváč na čtvrteční tiskové konferenci podle serveru Sme nechtěl informaci o Kaliňákově demisi komentovat. Směr podle něj své kroky nejdříve sdělí koaličním partnerům. Jednání má začít v sobotu.



Právě Glváč je podle slovenských médií kromě Sakové dalším možným kandidátem do čela ministerstva vnitra. Bývalý ministr obrany ale ve čtvrtek uvedl, že vést resort vnitra neplánuje. „Nevím o žádné zemi Evropské unie, kde by bylo volné ministerstvo vnitra,“ uvedl.

Saková je podle serveru HNonline považována za Kaliňákovu blízkou spolupracovnici. Fico ji loni v lednu představil jako jednu z budoucích nadějí Směru. V roce 2016 za stranu kandidovala do parlamentu, na ministerstvu působí s dvouletou přestávkou od roku 2007 (její profil najdete na webu ministerstva zde).



O Sakové jako kandidátce na ministryni vnitra se mluvilo i v červnu 2016, kdy Kaliňák čelil kritice kvůli kauze podnikatele Ladislava Bašternáka (podrobnosti najdete v článku Teflonový Kaliňák. Ministr ustál střelbu na studenty i výbušninu v letadle).

Sedmačtyřicetiletý Kaliňák je jednou ze stálic slovenské politické scény. Místopředseda strany Směr-SD se poprvé stal ministrem vnitra v roce 2006, jedenáct let poté, co vystudoval právo v Bratislavě, následně pracoval jako právní koncipient a advokát. Poslancem se stal v roce 2002.



Šéf opozice žádá předčasné volby

Prezident Andrej Kiska ve čtvrtek pokračuje v jednání se zástupci parlamentních stran. Lídr opozice Richard Sulík po setkání podle ČTK uvedl, že jediným řešením aktuální politické krize jsou předčasné volby. Výměnu Kaliňáka nepovažuje za dostačující.



„Jsme přesvědčeni, že dnešní vláda a složení parlamentu neodpovídají tomu, co chtějí občané. Jsme přesvědčení, že nejférovější řešení jsou předčasné volby, aby voliči řekli, jakou vládu si přejí,“ uvedl Sulík. Dodal, že by uvítal co nejdřívější termín parlamentních voleb.

Na Slovensko ve čtvrtek dorazila delegace europoslanců, která se setkala s prezidentem. Kiska při té příležitosti vybídl k podpisu společné deklarace s Ficem a předsedou parlamentu, jejímž cílem má být uklidnit napjatou atmosféru a vyřešit politickou krizi v zemi po Kuciakově vraždě, uvedla ČTK.



Podle Kisky by se vrcholní politici měli například zavázat, že klidné protesty občanů nebudou označovat za pokus o převrat, který je řízen ze zahraničí. Schůzka Kisky, Fica a Danka je naplánována na pátek. Občanské protesty připravované na pátek v uplynulých dnech nepřímo zpochybňoval Fico, který také Kisku obvinil ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země, opozici zase z pokusu o státní převrat.

Kiska v nedělním projevu uvedl, že situaci by mohly zklidnit právě předčasné volby, nebo zásadní rekonstrukce vlády, která by znovu požádala parlament o důvěru.



Premiér Fico prezidentovy návrhy ostře odmítá. „V prezidentském paláci začíná scénář, který má jednoznačně za cíl změnit mocenské poměry ve státě a negovat výsledky regulérních parlamentních voleb. Hlava státu se touto iniciativou propůjčila k opoziční hře, jejíž výsledkem nemá být stabilita státu, ale naopak chaos a předčasné volby,“ řekl ve středu Fico.

Slovenský prezident Andrej Kiska vystoupil v neděli 4. března: