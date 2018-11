Podle průzkum premiérovi Babišovi nedůvěřuje 60 procent respondentů

Z průzkumu vyplývá, že premiérovi Andreji Babišovi plně věří pouhých 12 procent dotazovaných, dalších 25 procent respondentů mu spíše důvěřuje. Průzkumu se zúčastnilo 1 000 lidí a přibíhal mezi 20. a 22. listopadem.

Podle Pavela Ranocha ze společnosti Kantar neméně věří pravicové a středové strany a jejich voliči. „Babišovi důvěřuje 93 procent jeho voličů,“ okomentovat naopak. Někde uprostřed pak podle něj stojí voliči a strany KSČM a SPD.

Důvěřujete premiérovi Andreji Babišovi? celkem hlasů: 888

Podle dalších výsledků průzkumu 38 procent lidí souhlasí s tím, aby prezident opět jmenoval Andreje Babiše premiérem. Naopak 59 procent je proti. „Voliči ANO za svým premiérem stojí, je tady 90 procentní podpora tohoto znovujemnování. Naopak strany jako Piráty, STAN či TOP09 je podpora tohoto kroku mizivá,“ doplnil.



V minulých dnech prezident Miloš Zeman několikrát uvedl, že by v případě, že by současné vládě Andreje Babiše byla vyslovena nedůvěra Poslaneckou sněmovnou, tak by jej jmenoval znovu. Páteční hlasování o nedůvěře vládě nicméně neprošlo. Samotného hlasování se ovšem nezúčastnil koaliční partner ANO ČSSD. Ta by preferovala „slovenský model“ vlády, tedy vládu bez Andreje Babiše. V pořadu na ČT to opět připomenul místopředseda ČSSD Martin Netolický.

Podle předsedy strany Piráti Ivana Bartoše ovšem nemusí nutně platit, že by Miloš Zeman znovu jmenoval Babiše. Připomněl situaci, kdy on sám a jeho kolega ze strany Jakub Michálek jednali dříve s prezidentem o jmenování premiéra letos v léta. Tehdy jim Miloš Zeman řekl, že by jmenoval toho, koho by mu navrhlo hnutí ANO. „Nicméně hnutí ANO navrhuje stále Andreje Babiše,“ uvedl Bartoš.