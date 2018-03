Fico po vraždě Kuciaka postupuje čím dál hůř, říká slovenský politolog

Jak hodnotíte nedělní projev prezidenta Andreje Kisky?

Dokázal bych si představit ještě ráznější postup, například kdyby předsedu vlády vyzval k demisi. To on neudělal. Vystupoval v rámci svých ústavních možností, zaujal politický postoj a nabídl řešení, které by mohlo být pro část politického spektra akceptovatelné.

Grigorij Mesežnikov Prezident bratislavského Inšitútu pre verejné otázky. Zabývá se především vývojem politických stran a politickou transformací postkomunistických zemí.

Situaci vyhodnotil tak, že vláda týden od otřesné vraždy Jána Kuciaka neprojevuje plán, jak vyvést zemi z krize. Z krize důvěry ve státní instituce, protože zde panují pochybnosti o propojení lidí blízkých mafii na politické špičky. Proto navrhuje zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasné volby. Podle mně postupoval poměrně obezřetně. Robert Fico s tím nesouhlasí, ale to se dalo čekat.

Kiska ve svém projevu prohlásil, že v základech státu je cosi zlého. Co tím myslel?

Pojmenoval něco, na co už dávno poukazují různé expertizy. Máme tady selektivní justici, útoky ústavních činitelů proti médiím, existují pochybnosti, jestli orgány trestního řízení skutečně plní svoji funkci a nejsou ovlivněné politiky. Předpokládám, že právě tohle mu leželo na srdci. Zřejmě jako hlava státu disponuje informacemi, kterými by to mohl dále rozvést.

Nejpřirozenějším řešením situace by byly předčasné volby, myslí si Kiska:



Jak si vykládat Ficovu reakci, když prohlásil, že Kiskův projev nevznikl na Slovensku?

Vyznívá to skoro jako z nějakých konspiračních teorií. Fico je skutečně přesvědčený, že lidé kolem prezidenta jsou orientovaní hlavně na Západ a mají spojení s nějakými západními strukturami. Kiskův projev se ale každopádně psal na Slovensku, lidé z prezidentovy kanceláře dokonce uvedli, kde vznikl (podle Kiskových poradců v Tatranské Lomnici, pozn. red.).

Je to Ficův pokus ovlivnit část svých voličů, kteří jsou náchylní věřit, že o Slovensku se rozhoduje v zahraničí a že Kiska slouží zahraničním zájmům.

To je vlastně paradoxní, protože Fico donedávna sám sebe prezentoval jako oddaného Evropana, který chce zemi dovést do jádra EU. A co může víc ovlivnit dění na Slovensku než členství v EU? Tento výrok je proto v zásadním rozporu s jeho předchozími stanovisky. Ale mě to nepřekvapuje, protože Fico je zdatný populista, který získává lidi i díky takovým xenofobním, izolacionistickým a někdy až konspiračním myšlenkám.

Fico v pondělí prezidenta dokonce obvinil, že se v New Yorku tajně sešel s George Sorosem.

Z toho je jasné, že Fico ztrácí argumenty a neví, jak zdůvodnit, že odmítá vyvodit politickou nebo osobní odpovědnost. Tak za vším vidí Sorosovo spiknutí. Je to nesmysl, setkání Kisky se Sorosem během jeho návštěvy Spojených států je absolutně známý fakt.

Šokovala mě slova pana prezidenta, prohlásil premiér Fico:

Slovenské noviny otevřeně píší o pozvolném pádu premiéra. Není předčasné ho odepisovat?

Fico se snaží předejít takovému vývoji, který by ho poškodil, já však mám pocit, že se chová přesně naopak. Například otálení s odvoláním Roberta Kaliňáka (slovenský ministr vnitra, pozn. red.) ho dělá ještě zranitelnějším. Mezi Ficem a Kaliňákem existuje silné politické i osobní pouto a on se obává, že když se přetrhne, tak se terčem kritiky stane on sám.

Ale tomu se nevyhne ani s Kaliňákem ve funkci. Naopak. Teď se ukáže, nakolik je zdatný politik. Říká se, že Fico je velice talentovaný, ale od zveřejnění informace o vraždě Jána Kuciaka postupuje čím dál hůř.

Za jakých okolností může Ficova vláda padnout? Kabinet má v parlamentu stále většinu 78 poslanců.

Vláda může padnout. Pokud bude v parlamentu vyslovena nedůvěra vládě, k čemuž je potřeba 76 poslanců. Fico samozřejmě může podat demisi, což by pro něj bylo výhodnější, protože pokud vláda padne a prezident ji pověří výkonem mandátu do jmenování další vlády, tak bude mít omezený mandát. Když ale podá demisi, tak ten mandát zůstane plný. K předčasným volbám je potřeba v parlamentu 90 hlasů na schválení ústavního zákona o zkrácení volebního období. V tomto okamžiku v parlamentu taková většina není.

Jaká je atmosféra v koaliční straně Most-Híd, která se má 12. března rozhodnout, jak pokračovat dál?

Vyřeší se to dřív, protože je nepředstavitelné aby se na politické scéně týden nic nedělalo a koalice i opozice čekali, jak se Most rozhodne. Situace je jasná, požadavek na rezignaci Kaliňáka je tak silný, že se to během několika dní musí rozhodnout. Most se stává naprosto nesrozumitelným a nikdo neví, co vlastně chce.

Jaká je pozice další koaliční strany SNS?

Oni zpočátku žádný postoj nazaujali a jen tvrdili, že je třeba nějak vyřešit, aby vláda pokračovala. Je to strana, která je dost napojená na své resorty a záleží jim na tom, aby se udrželi co nejdéle u moci. Ale už se objevují určité známky toho, že i v SNS chápou, že ta situace je neudržitelná.

Jak by nyní dopadly předčasné volby?

Směr by získal nejméně 20 procent. Rozhodně to nebude tak, že by jeho podpora úplně klesla, ale už to nebude těch 25 nebo 27 procent. Stále zůstává nejsilnější stranou, ale to neznamená, že by dosáhl takového výsledku, aby dokázal vytvořit s dalšími stranami většinovou vládu. V preferencích je druhá v pořadí strana Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka s 16 procenty, OĽaNO má dvanáct.

Jaké je atmosféra na Slovensku? V Bratislavě kvůli vraždě Jána Kuciaka minulý týden demonstrovalo 26 tisíc lidí. Je to na Slovensko hodně?

Ano, je to hodně. Počasí bylo mrazivé, asi deset nebo dvanáct stupňů pod nulou. Také v dalších městech to byly tisíce nebo stovky lidí, a to téměř v každém okresním městě. Takže já to považuji za skutečně masové manifestace.

Dnes se hodně připomíná éra divokého mečiarismu na konci 90. let. Vidíte tu nějakou paralelu se současnou situací?

Paralela je v tom, že lidé jsou rozzlobení a vláda odpovídá dost arogantním způsobem. No a teď ještě to s tím Sorosem, to Mečiara připomíná téměř doslova, protože HZDS chtěla Sorose označit za personu non grata.

Poslední rozloučení se zavražděným slovenským novinářem Jánem Kuciakem:



