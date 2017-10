Máme blízko k ODS, hnutí STAN i Pirátům, rozkrývá své plány Babiš

Vyhráli jste volby, ale budete mít těžkou pozici při sestavování vlády. Ve Sněmovně je devět stran. Dvoubarevnou většinu byste dal jen s ODS, ale ta říká, že s vaším hnutím a s vámi nechce mít nic společného. Nebo se nejprve vydáte za současnými koaličními partnery ČSSD a lidovci?

Budeme jednat se všemi. A pokud ODS nechce, mě to mrzí, je to jejich rozhodnutí. Nechci už sedět ve vládě, jako je ta stávající, kde jsou tři strany a funguje tam „resortismus“, ministři nespolupracují. To by pro mě byla ztráta času, taková vláda.

Zaznamenal jste slova úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance, že ani oni s vámi už nechtějí spolupracovat?

Nezaznamenal. Nechápu vyjádření těch stran, ale asi se tak domluvili dopředu. Uvidím, jestli to myslí vážně.

Jste připravený na možnost, když ANO nebude moci sestavit vládu jinak, než tak, že vy sám byste se toho neúčastnil? Dovedete si to představit?

Dovedu si představit všechno možné, ale není k tomu důvod. Myslím, že jsem ty volby velice intenzivně odpracoval. Naše hnutí není o penězích a naši voliči nám uvěřili. Smůla naše je v tom, že jsem nemohl mluvit se všemi voliči, určitě bychom měli více hlasů. Ta masivní vylhaná kampaň proti nám, dokonce ještě v té poslední debatě se nás Česká televize snažila poškodit. Je otázka, jestli nám to nepomohlo, nebo pomohlo.

Požádáte prezidenta Miloše Zemana, aby svolal zasedání Sněmovny dříve, než až 20. listopadu? Bez vedení Sněmovny ani nemůže současná vláda podat demisi a prezident jmenovat nového premiéra.

Požádám pana prezidenta o schůzku a projednám to s ním osobně.

Říkal jste, že po volbách do Sněmovny povíte strategii pro prezidentskou volbu. Jaká tedy bude?

Nechám to na vyjádření členů. Já se teď budu pokoušet sestavit vládu a osobně si myslím, že kdybych někoho doporučoval těm jeden a půl milionům voličů, tak je to nesmysl. Lidé jsou svéprávní a rozhodnou si sami, a tak je to dobře. U nás v hnutí není nikdo, kdy by přišel a řekl by - chci být prezident, budu makat a přesvědčím lidi.

V kampani jste všechny ujišťoval, že nehodláte jít do spojenectví s Tomio Okamurou a jeho hnutím SPD a s komunisty. Poté, co Okamura velmi uspěl ve volbách, stále není možná žádná varianta spolupráce, ani tak, že by umožnili tolerancí vaši vládu?

Určitě to platí. Okamura měl výhodu v kampani, protože sliboval věci, které nemůže splnit, i v tom, že všechny tradiční strany útočily na mě a jeho nechaly vyrůst. Je to i jejich chyba, že uspěl. Uvidíme, jak se k tomu teď budou stavět jednotlivé strany. Určitě bychom preferovali spolupráci se stranami, ke kterým máme blízko programově.

To jsou které?

My máme blízko k ODS, ke hnutí STAN i k Pirátům. Samozřejmě i některé programové věci Tomia Okamury jsou pro nás dobré, zákon o referendu, otázka odvolatelnosti politiků, proč ne, zastavení migrace, ano, ale já to chci prosadit na úrovni Evropy.

Byl byste ochoten se vzdát elektronické evidence tržeb, pokud by to byla podmínka, abyste mohli vládu sestavit?

V žádném případě ne. To je projekt, do kterého jsem investoval velké množství energie, je to dobrý projekt, všichni musí platit daně. Samozřejmě ODS na tom profitovala, má takové preference proto, že ji volili lidé, kteří EET nesnášejí. Ale já nejsem populista. Kdybych s EET nepřišel, tak bychom měli čtyřicet procent.