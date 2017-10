PŘÍMÝ PŘENOS: Hnutí ANO slaví, čeká se na Babišovu tiskovou konferenci

Ministr dopravy Dan Ťok si přiťukával vínem s kolegy a fotil se v objetí s hejtmankou Janou Vildumetzovou a dalšími straníky.

Ministr obrany Martin Stropnický považuje výsledek za satisfakci po „kobercovém náletu“ proti hnutí ANO.

„Vypadalo to výborně, teď se to trochu pokazilo, bohužel je tam devět stran. TOP 09 a hnutí STAN tam být nemusely. Měli bychom se teď nejprve obrátit na ODS,“ řekl iDNES.cz Ťok.

Na námitku, že ODS řekla, že s ANO a s Babišem do vlády nepůjde a neakceptuje ani třeba Babišovo „dítě“, elektronickou evidenci tržeb, opáčil: „Teď bude měsíc na jednání. Horké hlavy snad vychladnou.“ Jen s ODS by hnutí ANO dokázalo sestavit dvoučlennou koalici.

Nepřijatelný partner je pro ANO hnutí SPD. „Politika strachu, nenávisti, přehnané emoce, strašení lidí, politika, která hovoří zcela otevřeně o tom, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, to jsou pro mě věci nepřijatelné,“ řekl novinářům ministr obrany Martin Stropnický.

Několik politiků novinářům řeklo, že se sociálními demokraty by koalice opět mohla být možná, ale výhrady mají k lidovcům. Jenže jen spolupráce s ČSSD by Babišovu hnutí nestačila. Musela by přibrat dalšího partnera.