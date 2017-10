Ve Sněmovně jsme, ale za úspěch to nepovažujeme, říkají lidovci

Jako první z vedení KDU-ČSL přišel do Paláce Charitas na Karlově náměstí v Praze, kde lidovci tradičně čekají na volební výsledky, lídr pražské kandidátky a ministr kultury Daniel Herman. „Tohle je jediné autentické referendum, teď nám občané vystavují vysvědčení,“ řekl novinářům při příchodu. O něco později dorazil i předseda strany Pavel Bělobrádek a místopředseda Marian Jurečka.

Jurečka i Herman se shodli na tom, že výsledek nad sedm procent bude úspěchem, Jurečka chtěl mít ve Sněmovně alespoň 14 křesel.

Po sečtení více jak čtvrtiny hlasů měli lidovci 5,91 % a Bělobrádek byl viditelně zklamaný, když si výsledku všiml. „Čísla nejsou taková, jaká jsme očekávali, byl bych rád, kdybychom měli aspoň přes šest procent.“ V průběhu odpoledne ale bylo čím dál jasnější, že přes hranici šest procent se lidovci nedostanou a jejich výsledek zůstane na 5,80 % všech hlasů. Během sčítání hlasů zůstával Bělobrádek převážně v jiné místnosti.

Odklon od klasických stran

Atmosféra ve štábu byla posmutnělá a vedení strany se netajilo zklamáním. Po sečtení více jak 80 procent kladl Herman poslední naděje do velkých měst, kde by měli mít lidovci více podporovatelů. „Výsledky se dají vyložit jako odklon od klasických politických stran k těm subjektům, které nejsou jednoduše definovatelné, ale měl bych u nich obavu z chaosu,“ řekl pro iDNES.cz Herman.

Radost z výsledků neměl ani Jurečka, podle kterého bude velmi těžké sestavit dobrou demokratickou vládu na další čtyři roky.

Těsně před vyhlášením konečných výsledků přišel i člen KDU-ČSL Hayato Okamura, bratr Tomia Okamury z SPD. Na jeho adresu poznamenal, že sbíral hlasy především díky tomu, že živil strach z teroristických útoků. „Všichni doufáme, že nedojde k demontáži parlamentní liberální demokracie, a jsem vděčný i za ten nevelký počet demokratických poslanců za KDU-ČSL,“ prohlásil Hayato.

Není to průšvih, ale čekali jsme víc

Po 18. hodině předstoupili před novináře Pavel Bělobrádek společně s místopředsedy Marianem Jurečkou, Danielem Hermanem a Janem Bartoškem. Bělobrádek poděkoval všem voličům, že je opět poslali do Sněmovny. „Nemůžeme ale být spokojeni s celkovými výsledky, protože zvítězily protestní a nesystémové strany. Je to pro nás podnět k zamyšlení,“ podotkl.

Ačkoli strana ztratila nejméně mandátů, čtyři, úspěch to pro ně podle Bělobrádka není. Znovu uvedl s odkazem na vítězné hnutí ANO a jeho předsedu Andreje Babiše, že lidovci by nešli do vlády, kde by byl trestně stíhaný člověk.

O něco později předstoupil před své příznivce znovu a uvedl, že s ohledem na ostatní strany není jejich výsledek takový průšvih. „KDU-ČSL prokázala, že je pevnou součástí našeho politického systému a jsem rád, že jsme to zvládli, i když ne tak, jak jsme to očekávali,“ dodal na závěr za dlouhotrvajícího potlesku.