KOMENTÁŘ: Volby vyhrál protest, vládu odsune přetahování o Babiše

V čase rekordně příznivých ekonomických ukazatelů a po čtyřech letech relativně úspěšné Sobotkovy vlády vyhrál volby v Česku protest. Čtyři z pěti stran v čele výsledkové listiny lze totiž označit za protestní: hnutí ANO (paradoxně i po čtyřech letech ve vládě), Piráty, Okamurovu SPD a KSČM. Vklínit se mezi ně se povedlo pouze „tradiční“ ODS.

O důvodech se dá jen spekulovat. Zasáhl i nás celosvětový trend, zosobněný jmény Trump, Macron či Kurz? Je za tím odtrženost od problémů voličů? Chabý marketing tradičních stran? Nebo absence velkých lídrů?

Volby v každém případě překreslují dosavadní politickou mapu v Česku. Minimálně v trojím smyslu.

1/ Pravice i levice jsou na kolenou a českou politiku začínají definovat úplně jiná než socioekonomická kritéria. To jsme dosud neznali.

2/ Ještě nikdy u nás nevyhrála jedna strana s tak obrovským náskokem před ostatními. Ve všech dosavadních volbách se o vítězství přetahovaly dvě velké nebo středně velké strany. Drtivá dominance jedné strany je – vyjma předlistopadové éry - srovnatelná snad jen s časy Občanského fóra.

3/ Přitom pokračuje velká fragmentizace českého politického spektra. Ještě nikdy, ani v pionýrských časech po listopadu 1989, se do parlamentu nedostalo devět stran jako dnes. Politiku to rozdrobí a vládnutí ztíží.

Babiš šanci nepustí

Volby drtivě vyhrálo hnutí ANO a vzhledem k zisku dalších protestních stran, zejména SPD a KSČM, je aritmeticky vyloučeno, aby nastala dříve zvažovaná varianta Antibabiš, tedy vytvoření vlády bez hnutí ANO. Takový blok by se musel opřít o komunisty nebo okamurovce.

Bezmála 30 procent hlasů, 78 mandátů a skoro 50 tisíc preferenčních hlasů – to je pro Andreje Babiše tak silný mandát, že to prakticky vylučuje rovněž dříve zvažovanou variantu, že by ANO šlo do vlády bez svého předsedy. Tuhle šanci teď Babiš už nepustí, silný mandát bude považovat za jakési zahlazení svých problémů s orgány činnými v trestním řízení.

Co to bude znamenat v situaci, kdy se prakticky všichni možní partneři předem zavázali, že do vlády s Babišem nepůjdou? Velmi pravděpodobně to odstartuje velmi dlouhá jednání, už proto, že případnou změnu názoru musí každá strana svým voličům zabalit do vysvětlení, že je to těžce protrpěný ústupek v zájmu vlasti.

Trumfy v rukou má ale Babiš. Má v ruce důkaz, že si ho národ přeje za premiéra, ví, že bez ANO žádná vláda nevznikne, a v zádech má svého spojence, prezidenta Zemana, který nikomu jinému šanci na sestavení vlády nedá. A může hrát o čas, protože v tlaku veřejnosti budou ti, kdo se nechtějí domluvit.

Babišovou prioritou zřejmě bude zopakovat koalici s ČSSD a KDU-ČSL, asi by se ale nebránil ani jen dvojčlenné koalici s ODS. A při nejhorším má vždycky možnost vládu nějak upéct s pomocí SPD a KSČM.