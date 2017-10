Nejmladší poslanec Feri: Nepočítal jsem s tím, voliče nechci zklamat

Dominik Feri se před před třemi roky stal nejmladším radním v České republice. Kluk etiopského původu zasedl v teplickém zastupitelstvu, kam tehdy kandidoval jako nestraník za TOP 09. V letošních volbách si od něj, už coby straníka, TOP 09 slibovala větší zájem mladých voličů. I díky němu nakonec v Praze „topka“ získala 12,65 procenta hlasů, zatímco v ostatních krajích dosáhla maximálně kolem pěti procent.

Do Sněmovny jste kandidoval z posledního místa na kandidátce. Čekal jste, že byste přesto mohl uspět?

Já jsem spoléhal na to, že se nedostanu, protože přeskočit tolik kolegů jde opravdu těžko. I když mi od včerejška chodily stovky zpráv typu „kroužkovali jsme tě a babička tě taky zakroužkovala“, tak jsem myslel, že je to jen nějaká bublina, která nemusí nic znamenat.

Z vašeho pohledu jde o velké vítězství, avšak z pohledu TOP 09 dopadly volby mizerně. Jak hodnotíte výsledek strany?

Je to prohra, bezprecedentní prohra, na niž musíme zareagovat. Já doufám, že moje činnost v Poslanecké sněmovně a pokorné vykonávání mandátu právě změní image TOP 09. V příštích volbách pak získáme větší podporu než teď.

Co chcete ve Sněmovně prosazovat? Jelikož vás tam dostaly nejspíš hlasy především mladých lidí, jak je chcete zastupovat?

Já jsem student právnické fakulty v Praze a velmi rád bych zasedl v ústavně právním výboru, pokud to bude možné. Tomu bych se chtěl věnovat. Také se chci věnovat věcem, které se týkají mladých lidí. Zároveň chci informovat o tom, co se děje v Poslanecké sněmovně. Dovedu si představit pořádání seminářů, přednášek, kulatých stolů a diskuzí. Bezesporu budu psát blog a informovat o své poslanecké činnosti, aby si každý mohl říct: Vím, co tam poslanec Feri dělá, můžu mu napsat a on mě nebude ignorovat, protože není jen zavřený na Malé Straně a kašle na své voliče.

Opravdu si myslíte, že tohle vše budete stíhat i se školou?

Můj den bude mít třeba 19 hodin, ale snad jo. Nechci své voliče zklamat.

Předseda Kalousek vás na tiskové konferenci pochválil...

Fakt? Co říkal?

Že jste si to odpracoval jako nikdo jiný.

To přeháněl.

Vy byste ho na oplátku podpořil, aby zůstal v čele strany?

Já nejsem úplně kompetentní na tyhle soudy, protože nejsem v předsednictvu strany. Zatím jsme ani pořádně neprobrali výsledky voleb, takže nevím. Ale je zjevné, že nějaká stranická sebereflexe musí proběhnout. V jaké podobě, nechci předjímat.

Jak bude vypadat zbytek vašeho večera?

Budu slavit s přáteli a zítra si dopřeju spánek do oběda.