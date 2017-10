Nedej náckům žádnou šanci, skandovali demonstranti před štábem SPD

Proti volebnímu úspěchu SPD demonstrovaly před štábem hnutí Tomia Okamury večer desítky lidí. Měli s sebou nápisy „Černí bílí spojme síly“ nebo „Fuck nazi“. Okamura v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že pokud by se premiérem stal trestně obviněný člověk, SPD by do vlády nešla. Strana získala přes deset procent.