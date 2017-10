Je to strašná síla, když vám dá hlas tolik lidí, říká slavící Bartoš

Zažíváte hvězdné hodiny, na rozhovor s vámi se stojí dvouhodinová fronta. Jak si výsledek užíváte?

Hvězdy jsou hlavně ty lidi, kteří nás volili. Naše kampaň bylo postavená na dobrovolnících. To jsou tisíce lidí, kteří podporovali naše kandidáty. Dobrou prací a kvalitním programem jsme získali důvěru. Po osmi letech se naše práce zúročila.

Jste spokojený s výsledkem?

Jsem více než spokojený s výsledkem. Překročili jsme cíl, který jsme si dali. To bylo deset procent. Je to strašná síla, když vám dá tolik lidí hlas ve volbách, to je hrozná důvěra.

Chystáte se na nějaká povolební vyjednávání?

V rámci naší strategie se zítra sejdou naši zvolení zástupci. Půjdeme podle strategie, která vylučuje jednání s extremisty. Nemá smysl jednat s komunisty, s SPD.

Budete jednat s vítězem, hnutím ANO?

V tuto chvíli nemá smysl jednat ani s ANO, kde jsou pan Faltýnek s panem Babišem momentálně stíháni, a nejsme ani naivní ani alibističtí - odklizení těchto dvou pánů mimo ANO a v podstatě převzetí třeba panem Stropnickým není řešení. Jsem ale rád, že se do Sněmovny dostalo hnutí STAN, kde jsou lidé, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Co uděláte s vašim autobusem, uložíte ho muzea?

Dostali jsme ho zapůjčený od našeho fanouška, takže autobus se zítra vrací do garáže. Nevím, co s ním majitel udělá. Možná si ho nechá jako památku na úspěch Pirátů ve volbách.