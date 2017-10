Mění se doba a bude se muset změnit i ČSSD, řekl k neúspěchu Zaorálek

Kde vidíte příčiny selhání ČSSD?

Když se dělá politika, tak si člověk nemůže myslet, že se zavře v pracovně a bude dělat věci, o kterých je přesvědčen, že jsou dobré, ale musí o ní neustále jednat s lidmi. Připadá mi, že změnou je, že budeme muset vést permanentní dialog s lidmi. Všechno, co děláme, musí být hned vidět. To se musí změnit. Vlastně mi připadá, že jsem do té kampaně měl nastoupit dřív, začal jsem po vyzvání ústředním výborem a dnes mám dojem, že příští volby se začínají už dneska. Je třeba neustále dávat lidem najevo, že jsme v politice kvůli nim a je třeba je o tom přesvědčovat každý den.

V ČSSD zesilují hlasy, které volají po tom, aby vedení odstoupilo.

Rozhodli jsme se, že připravíme mimořádný sjezd a podle mě všechny stranické organizace a struktury by měly tuto věc hodně dobře promyslet. Sociální demokracie potřebuje změnu, ale je třeba, aby ta změna byla dostatečně promyšlená a realizovaná na sjezdu, který řádně připravíme. Nedovedu si představit, že bychom tu dnes práskli botama a zmizeli. Strana musí řádně existovat. Má celou řadu politických těles a je třeba ji držet pohromadě. Je to naše povinnost, abychom tu zodpovědnost nakonec vyvodili před členy na sjezdu. Je to nejlepší způsob, jak zajistit to, aby nás porážka nerozbila.

Pokud vaši spolustraníci na sjezdu řeknou, že chtějí nové tváře, tak vy s tím nebudete mít problém a ustoupíte?

Jsme demokratická strana a všechno je v rukách našich členů. Teď to budou rozhodovat oni. Na sjezdu budou rozhodovat v hlasováních. Na ty já bych dal. Budou asi zaznívat různé hlasy, že ten výsledek je špatný, ale to je v pořádku. Podstatné, jak se potom strana rozhodne v proceduře, kterou my máme a která je jasná.

Je ČSSD připravená jít do opozice?

Řekli jsme, že platí, co jsme řekli před volbami. Před volbami jsme řekli, že nejsme připravení jít do vlády s někým, kdo je trestně stíhaný nebo obviněný. Také jsme řekli, že nepůjdeme s někým, kdo nebude respektovat klíčové principy, které se týkají zvyšování příjmu, neprivatizace zdravotnictví. Tyhle věci jsou pro nás základ, ale předtím stojí, co jsem řekl. Nepůjdeme s někým, kdo je obviněný nebo trestně stíhaný.

VIDEO: ANO si koalici s ČSSD umí představit, Zaorálek s ANO také, ale bez Babiše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dokážete si představit spolupráci s hnutím ANO, kdyby tam nebyl Andrej Babiš nebo Jaroslav Faltýnek?

Nejsme v situaci, kdy bychom řídili jednání. Předem říkám, že budeme držet to, co jsme řekli před volbami.

Zmínil jste, že vaší chybou bylo, že jste lidem dostatečně nevysvětlovali váš program. Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, které volby vyhrálo, přitom již dlouho před vámi objížděl republiku a setkával se s občany. Nenapadlo vás, že byste měl následovat jeho příkladu a víc chodit mezi lidi?

Andrej Babiš, který sice dnes uspěl, tak jsem viděl jeho billboardy, že bude čtyři roky stavět dálnice a je samozřejmě možné, že lidem nevadí, že jeho ministr dopravy postavil pouze tři kilometry dálnic. Možná je to právě věc, kterou jsme měli lépe sdělit.

Ale dneska mi to připadá, že lépe než něco dělat, bylo o tom mluvit. To si myslím, že jsme podcenili. Pořád jsme věřili, že si lidé spočítají, co skutečně strana dělá. Ale byla to chyba. Politika dnes vyžaduje, že vy musíte být skutečně v permanentním kontaktu s lidmi. Představa, že budete pracovat, a pak z toho vydáte počet, se ukázala jako chybná. V tom si myslím, že i náš styl politiky se tak bude muset do budoucna změnit. Politik musí být s lidmi permanentně a komunikovat s nimi pořád. Mění se doba a bude se muset změnit i politická strana sociální demokracie.



Teď ale vidíte, že aby ČSSD vyvodila důsledky z volební prohry a třeba i změnila vedení, tak bude muset čekat několik měsíců na mimořádný sjezd, nemyslíte, že je tedy na čase to změnit? Vítězné hnutí ANO oproti vám funguje operativně a víceméně o všem rozhoduje jeho lídr Andrej Babiš.

Radši zůstanu staromódní muž. Pořád si myslím, že je lepší demokratická strana než hnutí, v němž jeden muž rozhoduje všechno i o kandidátech a kandidátkách. Možná se to tu bude na chvíli líbit, ale jsem pořád přesvědčen, že je nutné trvat na demokratických procedurách a principech. To je důležité pro celou zemi. Věřím, že o tom nakonec lidi přesvědčíme. I když dnes ty volby samozřejmě ve mně vyvolávají obavy. Jsme přesvědčení o tom, že je třeba neustále dodržovat demokratické procedury a trvat na tom, že jsou všechny věci pod kontrolou, aby to tu platilo i nadále.