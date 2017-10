ODS slaví těsné stříbro, ve Sněmovně pokračuje i matador Benda

ODS získala 11,32 % hlasů a 25 mandátů, což je o devět víc než v minulých volbách. „Cítím úlevu,“ uvedl pro iDNES.cz předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

Politici ODS nyní počítají s tím, že budou v opozici, protože odmítli spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Na tiskové konferenci to po sečtení hlasů oznámil předseda strany Fiala. „Stali jsme se nejsilnější demokratickou stranou. ODS nebude o sestavení vlády vyjednávat s ANO, KSČM ani extremisty. Před čtyřmi lety nastal kolaps pravice, v roce 2013 chtěli mnozí vidět ODS mrtvou a mnozí si představovali, že ODS nahradí. Byl to omyl a špatná cesta. Naše cesta je ta správná. Jsme rozhodnutí pokračovat dál. Českou republiku čeká nejspíš období experimentů a prázdných řečí,“ uvedl Fiala.



Ačkoliv ODS byla spokojená s vlastním výsledkem, celkové vítězství hnutí ANO a čtvrté místo SPD zanechalo ve straně hořkou pachuť.

Největší počet preferenčních hlasů (22 568) získal v ODS Václav Klaus mladší kandidující v hlavním městě. „Je to jasná výzva pravicových voličů, že hodnoty, které prosazuji, mají zaznívat,“ uvedl Klaus. Podle něj však úspěch mohl být větší.



Václav Klaus mladší hodnotí volební výsledek:

Z pražské kandidátky se nakonec do Sněmovny dostal i Marek Benda, který je kromě dvouleté přestávky poslancem od roku 1990. „Jsou to vždycky trochu nervy, mít ten poslední mandát, který se rozděluje. Ale u mě už to asi jinak nejde,“ okomentoval to Benda, který získal 6 167 preferenčních hlasů.



Fiala v závěru večera ještě jednou promluvil k lidem, kteří se nashromáždili ve štábu ODS, a se slovy „příště budeme ještě lepší“ odešel s ostatními slavit.

Nálada ve štábu se postupně zvedala

Když občanští demokraté přicházeli v sobotu odpoledne do volebního štábu v Truhlářské ulici, byla na nich znát značná nervozita.

Alexandra Udženija ve volebním štábu ODS v Praze. (21. října 2017)

„Chtěli bychom dosáhnout alespoň stejného výsledku jako v minulých volbách,“ doufali. S přibývajícím časem bylo jasné, že se jim to povede a výsledek voleb z roku 2013, kdy dosáhli necelých 8 %, překonají. „Nálada je napjatá, ale zároveň optimistická, protože procenta rostou,“ řekla iDNES.cz první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

První potlesk se štábem rozlehl krátce po čtvrté, kdy se počet hlasů přehoupl přes 10 %. Podruhé se občanští demokraté radovali o hodinu později, kdy předběhli hnutí SPD Tomia Okamury.

Oslavy ODS budou v sobotu pokračovat v jejím sídle v Truhlářské ulici. V úterý začnou politická jednání.

Slavilo se i v brněnském štábu:

