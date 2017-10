U Pirátů začal mejdan. Připadám si jako Steve Jobs, vtipkoval Bartoš

Potlesk a nadšené výkřiky členů Pirátské strany a jejich podporovatelů zaznívaly pokaždé, když se její výsledek zvýšil o dalších pár desetin procenta. A snad největší jásot propukl, když Piráti na poslední chvíli předběhli SPD Tomia Okamury.



Zbývalo ještě sečíst poslední procento hlasů, ale v klubu Uhelna na pražském Smíchově, kde mají Piráti volební štáb, už byly oslavy v plném proudu. Hlavní místnost připomínala spíše pořádný mejdan.

Podle šéfa strany Ivana Bartoše na tom není nic divného. „Kampaň jsme si dělali sami, žádná agentura. Když do něčeho člověk vloží velké množství práce a volného času, tak jsou emoce o to hlubší,“ říká.

Voliče podle něj Piráti zaujali především svým programem postaveným na liberálních a demokratických hodnotách, otevřenosti a možnosti kontrolovat politiky.

„Je vidět, že to je to, co lidé v politice chtějí. Chtějí moci politikům důvěřovat, že to co vidí, se skutečně děje. To byla naše největší síla v této kampani,“ říká Bartoš.

„Ty vole Honzo, ty budeš poslanec“

Předseda strany zdůrazňuje, že se všichni kandidáti u Pirátů osobně znají a po letech spolupráce mají jasnou představu, kdo je kdo a co od koho můžou čekat.

Rodinná atmosféra bylo ostatně vidět všude kolem. Třeba z toho, jak se slaví osobní úspěchy. „Honzo, kamaráde, už seš zase tam,“ křičí mladá žena na Jana Lipavského před klubem Uhelna.



Lipavský kandidoval v Praze z pátého místa a Piráti v metropoli překonali hranici, která ho poslala do Sněmovny. Po zádech ho poplácávalo snad deset lidí, Lipavský byl očividně dojatý. „Ty vole Honzo, ty budeš poslanec,“ zaznělo z davu.

VIDEO: V karlínském okrsku byla více než 60% účast voličů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opodál oslavoval i budoucí poslanec František Kopřiva, kterému je teprve jednadvacet let. „Pro mě osobně je důležitá otázka školství, jelikož i já jsem stále studentem. A v českém školství je stále co zlepšovat,“ řekl. Chce například zrušit povinné předškolní docházky a zvýšit platy učitelům.



V dalším hloučku se mluvilo o tom, že výsledek ve volbách přinese Pirátům asi 150 milionů korun. Zdá se, že to všechny trochu vyděsilo. Mají obavy, co to se stranou udělá.

O pár minut později následovalo zatím poslední vystoupení Bartoše před straníky. Přes jejich nadšené výkřiky ho téměř nebylo slyšet. „Připadám si jako Steve Jobs,“ vtipkoval lídr.

Večer mejdan, v neděli už první jednání poslanců

Probíraly se ale i vážnější věci. Třeba povolební vyjednávání. Piráti znovu zopakovali, že do koalice nepůjdou s KSČM či s SPD a ani s Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem z hnutím ANO. Naopak spolupráci si dokáží představit takřka se všemi dalšími stranami. Ale například v případě TOP 09 bez jejího předsedy Miroslava Kalouska.

Za vysoký volební zisk Pirátů podle Bartoše zřejmě mohou i ostré lokty ostatních stran. „Některé strany do toho šly v závěru kampaně hodně drsně, skutečně tam byly podpásovky a vyloženě negativní věci. Což mohlo lidi, kteří sází na slušnost a férovost politického boje, odvrátit od už rozhodnuté volby,“ uvedl.

Na sobotní večer mají Piráti naplánovaný hudební večírek. „Ale už zítra ve dvě hodiny zasedne poslanecký klub Pirátů, který vznikne na základě výsledků voleb. Osm let práce je za námi, ale dlouhá cesta je ještě před námi,“ dodal Bartoš. Na sobotní schůzce Piráti složí vyjednávací tým, který bude jednat o možné koalici.