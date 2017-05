Podělal jsem to, s novinářem MF DNES jsem se neměl scházet, uvedl Babiš

„Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to,“ doplnil s tím, že teď na něj mají jiní politici „nabito“.

Šéf ANO z pořízení nahrávek už dříve obvinil okolí ČSSD a podal trestní oznámení (více čtěte zde). Premiér Bohuslav Sobotka jakékoli zapojení své strany do nahrávání odmítl. Policie musí prošetřit, kdo nahrávky pořídil, uvedl v neděli v TV Prima.

Na dotazy týkající se samotného obsahu nahrávek Babiš odpovídal zprvu vyhýbavě. Ve čtvrtečním pořadu Interview ČT 24 Babiš označil odposlechy za podvrh a kampaň. „Toto jsou praktiky StB! Není normální, aby byl místopředseda vlády sledován a údajně nahráván,“ rozčílil se šéf ANO kvůli otázce týkající se obsahu odposlechů.

V pátek nepřímo potvrdil, že je na nahrávce zaznamenaný s novinářem Přibilem. „On mi tam něco podsouval, já jsme to kopal od sebe. Ten rozhovor byl nepříjemný, byla to provokace, teď už to vím,“ řekl ministr financí.

Tématu se věnovali i předsedové politických stran v nedělních Otázkách Václava Moravce v ČT. Za manipulování svých médií Babiše konkurenti kritizovali. Vyčetli mu, že lhal, když tvrdil, že do práce novinářů nebude zasahovat. Šéf ANO do diskuse nepřišel s odůvodněním, že všichni by byli proti němu.

Ve středu obsah nahrávek budou řešit poslanci. Mimořádnou schůzi vyvolali opoziční zákonodárci z ODS, TOP 09 a STAN. Naopak Babišovi spolustraníky z ANO znepokojující obsah nahrávek vesměs nezajímá. „My jsme slušní lidé a slušní lidé neposlouchají cizí rozhovory,“ uvedl v pátek ministr spravedlnosti za ANO Robert Pelikán.

Nahrávka hovoru Andreje Babiše s novinářem Přibilem se na veřejnosti objevila ve středu na mezinárodní den svobodného tisku. Ve stejný den si nechalo ANO v českých denících publikovat celostránkový inzerát, v němž si Babiš stěžoval, že jej chce ČSSD umlčet (více zde).

Záznamy Babišových rozhovorů zveřejňuje twitterový účet pod názvem Skupina Šuman. Účet se tím odkazuje na Juliuse Šumana, který ve svazcích StB figuruje jako řídící důstojník agenta Bureše. Pod tímto krycím jménem byl ve spisech veden údajně Babiš. Andrej Babiš zpochybnil pravost dokumentů. Záležitost byla podle Babiše jen vykonstruovanou kauzou, kterou připravili jeho nepřátelé. Letos v únoru mu dal za pravdu i Nejvyšší soud v Bratislavě (více zde).

Společnost MAFRA ve středu oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, Přibila se rozhodla propustit. List patří stejně jako iDNES.cz a Lidové noviny do mediální skupiny MAFRA, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Babiš zveřejnil své odpovědi na otázky ČSSD

Babiš v neděli také zveřejnil odpovědi na 22 otázek ČSSD ohledně jeho podnikání. Na řadu z nich ale přímo neodpověděl. Například zopakoval, že správnost transakcí, z jejichž výnosů pak koupil kontroverzní korunové dluhopisy, potvrdily auditorské firmy. Obě firmy však jen potvrdily, že měl Babiš dost peněz pro nákup dluhopisů, ale zdůraznily, že jejich zprávy o Babišových financích nepředstavují audit podle mezinárodních auditorských standardů.

Sociální demokracie se v otázkách zveřejněných 28. dubna na webu strany ptá například, jak Babiš získal peníze na nákup korunových dluhopisů za 1,5 miliardy korun, zda finanční správa nákup dluhopisů prověří nebo jak Babiš získal svou někdejší firmu Agrofert. Babiš v odpovědích na webu ANO sdělil, že otázky jsou absurdní a založené na lžích.

K důvodu nákupu jednokorunových dluhopisů Agrofertu, ze kterých má Babiš nezdaněné příjmy, ministr uvedl, že představovaly půjčku pro Agrofert. Taková půjčka byla pro firmu podle Babiše výhodnější než bankovní úvěr. Ze zpráv auditorských firem EY a PWC ale vyplývá, že téměř polovinu z 1,8 miliardy korun Babišových příjmů do roku 2013, kdy dluhopisy nakoupil, tvořil zisk z prodeje akcií Babišových firem Profrost, Afeed a Afeed CZ holdingu Agrofert za 748 milionů. Část takzvané půjčky pro Agrofert tak pocházela z peněz získaných právě od Agrofertu.

ČSSD ve svých otázkách rovněž sdělila, že má pochybnosti o tom, zda Finanční správa spadající pod Babišovo ministerstvo financí, vyšetří možné daňové úniky související s korunovými dluhopisy.

„Finanční správa sama jasně deklarovala, že všechny operace s dluhopisy prověří,“ prohlásil v odpovědi Babiš. Agrofert v dubnu oznámil, že specializovaný finanční úřad si vyžádal od holdingu podklady k veškerým dluhopisům, které firma vydala. Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček ale dříve v médiích několikrát prohlásil, že neví, podle jakých zákonných norem by měla správa postupovat v problematice možných úniků u jednokorunových dluhopisů.

V odpovědích Babiš také vynechal informaci o zahraničních vlastnících jeho někdejší firmy Imoba. ČSSD v otázkách Babišovi vyčítala, že tvrdí, že nepoužívá firmy sídlící v daňových rájích, zatímco Imoba sídlila léta ve Švýcarsku. „Společnost IMOBA a.s. má od svého založení sídlo v Praze v České republice,“ odpověděl Babiš. Imoba má skutečně od založení sídlo v Praze, ale po několik let ji vlastnila švýcarská firma Fertagra.

Babiš rovněž přímo neodpověděl na otázku ČSSD, jak získal před 17 lety peníze na koupi podílu v Agrofertu, jehož celková hodnota tehdy byla podle sociální demokracie asi čtyři miliardy korun. „Akcie jsem koupil za tržní cenu, tedy za cenu, za kterou byli akcionáři ochotni prodat,“ uvedl Babiš.