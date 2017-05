GLOSA: Šest důvodů, proč je Sobotkova demise špatné řešení

1 Špatné téma

Pokud se chtěl šéf ČSSD ještě před volbami vyvázat z koalice s ANO, zvolil si pro rozchod špatné téma. Kauza korunových dluhopisů je pro širší veřejnost absolutně nečitelná, navíc Andrej Babiš může argumentovat tím, že tento finanční instrument zavedl Miroslav Kalousek a sám Sobotka v minulosti nevyužil příležitosti ho zrušit. Kdyby si premiér vzal za záminku třeba kontroverzně čerpané dotace na farmu Čapí hnízdo, bylo by to pro něj mnohem výhodnější.

2 Špatná doba

Kdyby vláda padla loni, v čase krize kolem Čapího hnízda, mělo by to nějakou logiku, protože by byly reálně ve hře jak varianta předčasných voleb, tak varianta nové vlády na rok do řádných voleb. Necelý půlrok před volbami jsou předčasné volby nesmysl a stejně tak sestavování reálně fungující nové vlády. Právě dnes, v úterý, byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny volby na říjnový termín (více čtěte zde).

3 Špatný způsob

Sobotkova „třetí cesta“ je principiálně špatné řešení v tom, že demisí celé vlády řeší problém, který podle Sobotky a dalších oponentů má jediný člen vlády, ministr financí, byť je to předseda jedné z koaličních stran. To česká politika v polistopadové éře nepamatuje.

4 Přiznané pokrytectví

Premiér už na podzim roku 2013 věděl, koho si bere do vlády na klíčový post ministra financí. Tehdy mu to nevadilo, byť ho mnozí varovali, byť byl všudypřítomný střet zájmů do očí bijící a byť o pochybnostech kolem majetku Andreje Babiše psala média už dávno.

5 Devalvace stabilní vlády

Sobotka oznámením demise popřel svůj hlavní klad, tedy že jako zkušený policejní harcovník dokáže všechny problémy „vysedět“ a udržet stabilitu. Mohl být po dlouhých 15 letech teprve třetím polistopadovým premiérem, který dokončí volební období, ale bude jedním z mnoha premiérů, kteří končili předčasně po problémech a aférách ve své vládě.

6 Taktická minela

Zvolené řešení v sobě pro Sobotku skrývá hned dvojí minus: dává obrovský manévrovací prostor prezidentu Zemanovi, který mu přitom dlouhodobě není nakloněn, ovšem odpovědnost za demisi a následnou politickou nestabilitu padne na Sobotkovu hlavu zřejmě víc než na Babišovu.