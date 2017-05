Babiš se v inzerátu diví demisi, lidé parodují jeho otázku Proč?

„Protože jste podváděl s dotacemi i daněmi, protože zneužíváte stát pro své podnikání a lžete,“ objevilo se v odpovědi, jejíž autor, publicista Patrick Zandl použil snímek Babiše se skloněnou hlavou a rukou zakrývající čelo a upravené heslo Babišova hnutí: ANO bude nám líp bez vás.

Zandl chce svůj inzerát nechat otisknout v příštích dnech ve středočeském a pražském vydání MF DNES, pokud mu - dle jeho slov - obchodní oddělení vydavatelství MAFRA nabídne přijatelnou cenu.

Na dalším obrázku Zelení poukázali na kritizovanou elektronickou evidenci tržeb a okolnosti, za jakých Babiš nakoupil od vlastní firmy jednokorunové dluhopisy. „Protože odmítáme šikanování drobných podnikatelů, zatímco ministr financí ́optimalizuje ́ daně nezdaněnými dluhopisy,“ stojí na něm. Na další parodii je stejná fotografie Babiše s páskou přes ústa, ale s textem „O svých kauzách hodlám mlčet“.

Další reakce upozornily na to, že inzerát vyšel přesně v den, kdy se slaví Světový den svobody tisku. Otiskly ho Lidové noviny, MF DNES a Metro, které patří pod svěřenský fond, kam Babiš nedávno vložil své firmy, ale také v Právu, Deníku a Blesku.

Babiš v úterý na svém Facebooku napsal, že inzerát má být jeho reakcí na rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) podat kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům vicepremiéra demisi vlády. „Podává demisi celé vlády. Ne snad proto, že by to vyžadoval zájem státu. Jak je každému jasné, je to proto, aby se zbavil mě. Tak jsem si udělal inzerát. Zítra vyjde ve všech novinách,“ napsal v úterý Babiš.

Mluvčí ANO Vladimír Vořechovský řekl, že fotografie Babiše s přelepenými ústy nebyla přímou reakcí na Sobotkovo oznámení o demisi. „Ta fotka vznikla už kdysi, když se pan Babiš fotil na kampaň, ale nevěděli jsme, jestli ji využijeme,“ uvedl. Doprovodný text inzerátu pak marketingový tým vytvořil jako reakci na uplynulý měsíc, kdy podle Vořechovského sílil tlak vůči Babišovi. „Cítili jsme soustavný tlak pana premiéra na to dostat pana Babiše z vlády,“ řekl Vořechovský.

O zveřejnění inzerátu se podle Vořechovského rozhodlo v úterý. „Bylo to velice rychlé a spontánní,“ uvedl. Text inzerátu se v jednotlivých médiích liší. Podle Vořechovského to nebyl záměr mediálního týmu ANO. Odlišnosti v textu vycházejí z požadavků jednotlivých redakcí. „Někdo nechtěl uveřejňovat jména. Bylo to vydavatelství od vydavatelství, kde měli každý nějaké požadavky na základě doporučení právníků,“ podotkl.

