Vláda podá demisi. Sobotka nechce, aby se stal z Babiše mučedník

„Není jasné, zda nezneužil korunové dluhopisy a nešidil stát na daních,“ uvedl na adresu šéfa ANO premiér. Za čtyři měsíce nedokázal podle něj Babiš uspokojivě vysvětlit nic. Nechce ale zároveň také, aby šéf ANO hrál roli mučedníka. Proto Sobotkova vláda odstoupí.

Podle Babiše by nejlepším řešením bylo, aby vláda dovládla v demisi do řádných parlamentních voleb, řekl MF DNES. Sobotku označil za zbabělce.

Sobotka oznámil demisi právě v den, kdy vyšlo ve Sbírce zákonů, že volby do Sněmovny budou 20. a 21. října (více čtěte zde). To je teď přitom nejisté. Premiér jasně řekl, že mohou být i dříve, když se nepodaří sestavit novou vládu.

Silné karty dostal nyní do rukou prezident Miloš Zeman. Právě on bude ten, kdo rozhodne o novém premiérovi. A to ve chvíli, kdy už se rozjela kampaň před prezidentskou volbou v lednu 2018.

Politici přitom mají zkušenost s chováním Zemana po pádu vlády Petra Nečase v červnu 2013. Zeman se rozhodl pro vládu v čele s Jiřím Rusnokem, navzdory tomu, že neměla zajištěnou důvěru Sněmovny. A také ji nedostala. Skončilo to předčasnými volbami.

Sobotka pohřbil vládu po sporech kolem Babišových dluhopisů

Sobotka oznámením o demisi vlády reagoval na Babišovo vysvětlení Sněmovně, jak si kupoval nedaněné korunové dluhopisy Agrofertu.

V žádném případě jsem neporušil zákony a vše bylo legální, napsal ministr financí v šestistránkovém dopise předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi. (více zde)Reagoval tak na březnové usnesení Sněmovny, podle nějž měl do konce dubna věrohodně vysvětlit nákup dluhopisů Agrofertu a vyvrátit podezření z daňových úniků.

„Dopis je pro mne hlubokým zklamáním, neobsahuje nové skutečnosti,“ řekl k dopisu v úterý Sobotka. Je podle něj nepřijatelné, aby ministr neprokázal, jak prošel ke svému majetku. Nemůžeme podle něj honit hostinské kvůli každé koruně a zároveň lidem jako šéf ANO dovolit toto.

Sociální demokraté minulý týden představili analýzu zpochybňující Babišovo zbohatnutí a podnikatelské aktivity (více čtěte zde). Následně jej Sobotka vyzval k vysvětlení všech pochybností. Babiš reagoval, že premiér si připravuje půdu pro jeho odvolání a samotná zpráva mu připomíná „analytickou zprávu podsvětí“ (psali jsme zde).