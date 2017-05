Ostuda na Hradě. Premiér mluvil, prezident Zeman se otočil a odešel

V nedůstojné divadlo za účasti vysokých činitelů se změnilo setkání na Pražském hradě. Z původně rutinního fototermínu s podáním si ruky mezi hlavou státu a předsedou vlády se stala věc, která zaručí, že o České republice se dozvědí i tam, kde o ní dosud neslyšeli.

Prezident zaskočil premiéra tím, že mu pokynul, aby ještě před setkáním komentoval demisi, a když na to Sobotka po pár vteřinách mlčení stručně zareagoval, Zeman předvedl něco, co nikdo nečekal.

„Nevím, k čemu bych se měl vyjádřit. Já jsem přišel na jednání s panem prezidentem o řešení vládní krize,“ řekl Sobotka. „Moje sdělení bude poněkud delší,“ začal odpověď Zeman.

„Ještě včera mi sekretariát předsedy vlády informoval o tom, že pan premiér chce přijet na Hrad, aby podal demisi. Proto jsme připravili obvyklé aranžmá, které probíhá při všech demisích předsedů vlád,“ řekl prezident. „Na rozdíl od pana premiéra já tomuto aranžmá dostojím. Takže vážený pane premiére, dovolte především, abych vám poděkoval za práci, kterou jste vykonal v čele české vlády. Za druhé žádám vás, aby vláda do doby, než jmenuji nového premiéra a na jeho návrh novou vládu, plnila své funkce s tím, že nebude přijímat žádná strategická rozhodnutí, to znamená rozhodnutí s dlouhodobými účinky. Za třetí dovolte, abych vám popřál v budoucím životě, ať už v politickém nebo osobním mnoho úspěchů, zdraví, štěstí a životní pohody,“ pokračoval Zeman směrem k Sobotkovi.

Své první vystoupení zakončil tím, že podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka, který přišel před premiérem, by měl Sobotka dát demisi co nejdříve.

Sobotka si Zemanův postup nechtěl nechat líbit. „Kdybych přišel podat demisi, měl bych s sebou příslušný dokument,“ vzal si znovu slovo, když chtěl Zeman s premiérem jít do vedlejší místnosti začít jednat.

Premiéra zarazilo, jak Pražský hrad ke schůzce přistoupil, nebylo to podle něj nutné. „Domnívám se, že je to zbytečné a znevažuje to vážnou chvíli, kerou prožíváme,“ vyčetl Zemanovi. Sobotka si s ním chtěl probrat, zda prezident jeho demisi bude považovat za demisi celé vlády. Bělobrádek totiž potvrdil, že Zeman mu řekl o právních analýzách, které má, že konec Sobotky neznamená konec celé vlády.

To premiér kategoricky odmítl a upozorňuje na Zemanův postup v roce 2013, když skončil Petr Nečas. Prezident tehdy respektoval nejen ústavu, ale i ústavní zvyklosti a celá vláda skončila. Tak se podle něj prezident má zachovat i teď. „Těžko mohu podat demisi v tuto chvíli, když není zřejmé, jakým způsobem Pražský hrad k této demisi přistoupí,“ uvedl předseda vlády.

Rozhodl se po tom, co se stalo na Hradě, že demisi k polovině května pošle na Hrad písemně. Začal mluvit o tom, že vládní krizi zapříčinil ministr financí Andrej Babiš tím, že nevysvětlil okolnosti kolem svého podnikání a majetku a že podmínkou ČSSD je, že Babiš dál ve vládě nebude. „Doufám, že si pane prezidente uvědomujete vážnost problému ministra financí,“ řekl Sobotka.

„Vaše rezignace vytvořila krizi, kterou nikdo z nás nepředpokládal,“ reagoval Zeman. Sobotka si to nechtěl nechat líbit. Začal vysvětlovat problém kolem Babiše a nákupu dluhopisů Agrofertu, prezident se ale otočil, nechal Sobotku samotného s novináři a odešel. Premiér své vystoupení, kde shrnul pozici své strany pro sestavení nové vlády, dokončil.

„Bohužel, taková už je česká politika. Bohužel, vypadá to tak, že taková je už česká politika v nejvyšších patrech. Myslím, že jsme si to mohli odpustit,“ komentoval chování prezidenta Sobotka.