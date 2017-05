Zeman se vysmál ústavě, s Babišem uzavřel mocenský pakt, míní Sobotka

„Nemůžeme se tvářit, že to nevidíme. Asi je potřeba to říct. Je tady mocenský pakt mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. Oni se vzájemně tolerují, nekomentují svoje excesy, čas od času se podpoří,“ řekl Sobotka Právu.

Podle premiéra jádrem „mocenské dohody“ může být to, že Babišovo ANO nepostaví svého prezidentského kandidáta a Zeman naopak Babiše pověří sestavením vlády bez ohledu na volební výsledek. Pokud Zeman odmítne přijmout Babišovo odvolání, což podle ústavy nemůže, jejich mocenský pakt se tím potvrdí, domnívá se předseda ČSSD.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v sobotu ráno na jeho slova reagoval prohlášením, že Sobotka má mocenský pakt s Miroslavem Kalouskem (TOP 09).

Premiér v rozhovoru rovněž vysvětloval změny postojů, které v posledních dnech předvedl. Sobotka nejprve vyzýval Babiše k rezignaci kvůli nedostatečnému vysvětlení jeho kauzy s korunovými dluhopisy. Přestože se čekalo, že ministra financí odvolá, premiér překvapil oznámením, že podá demisi celé vlády.

Sobotka podle svých slov nabídl řešení, že v obnovené vládě nebude on ani Babiš. „ANO ho (řešení) hodilo pod stůl a prezident Zeman se vysmál ústavě, a demise tak ztratila smysl. Kdybych na ní trval, tak bych byl odvolán jen já a ministr by ve vládě zůstal,“ vysvětlil deníku premiér, proč si v pátek demisi rozmyslel a navrhl pouze odvolání ministra a vicepremiéra Babiše.

Předseda vlády doufá, že prezident bude respektovat ústavní pravidla a ministra bez zbytečného prodlení odvolá. „Pokud pan prezident nebude respektovat ústavu, poradím se s ústavními právníky. Rád bych slyšel jejich názor na to, jaký by byl nejlepší postup,“ odpověděl na otázku, jak by řešil otálení prezidenta.

Mezitím se na veřejnosti objevily nahrávky šéfa ANO, jak mluví s novinářem MF DNES Markem Přibilem o tom, jaké články o politicích ČSSD mají v deníku vyjít (více o vývoji v kauze čtěte zde). To podle Sobotky ukazuje, že Babiš lhal, když tvrdil, že obsah svých médií neovlivňuje. Sobotka Babišovi vyčítá, že přišel do politiky jako kazatel hlásající lepší morálku, avšak když se podle ní měl sám zachovat, absolutně selhal.

Premiér se vyjádřil i k roztržce, která se ve čtvrtek odehrála na Pražském hradě mezi ním a prezidentem (více čtěte zde). „Já se udržel a řekl jsem svoje. Nejvíce jsem se obával, aby mi nevypnuli mikrofony,“ uvedl. „Ještě ve čtvrtek ráno Úřad vlády kanceláři Hradu psal, že se nechystám přinést jakoukoliv demisi. Od rána to Pražský hrad věděl a celá šaráda se odehrávala až odpoledne,“ dodal.

Chování prezidenta podle Sobotky nelibě nesou i Zemanovi příznivci v ČSSD. „Pokud jde o prezidenta, pokud byste ráno dělala v Lidovém domě průzkum veřejného mínění, Miloš Zeman by coby kandidát neskončil ani na prvním, ani na druhém a možná ani třetím místě. Bylo by to ještě horší,“ sdělil novinářce s tím, že sociální demokracie uspořádá vnitrostranické referendum o podpoře prezidentských kandidátů nejpozději v listopadu.

Hradní roztržka mezi premiérem a prezidentem (4. května 2017):