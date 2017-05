Babiš: Sobotka zničil práci ministrů, pověření vést vládu bych nepřijal

„Pan premiér šokoval, poškodil práci celé vlády. Její činnost ale pan premiér poškozoval systematicky a teď to dorazil. Naše vláda mohla být nejúspěšnější v historii naší země. Pan premiér teď ale její pověst zničil stejně jako práci všech ministrů. Nechápu to, ale evidentně to chtěl,“ řekl MF DNES Babiš.

Pan premiér zdůvodnil pád vlády vašimi kauzami. Cítíte odpovědnost?

Necítím absolutně žádnou. Jaké moje kauzy? Vždyť pan premiér neřekl nic konkrétního, co jsem udělal špatně. Dluhopisy jsou kauzou pana Kalouska, toho měli trestně stíhat, protože on přišel s tím zákonem. Pan Sobotka to mohl napravit, ale neudělal to. Takže je to jejich kampaň.

Vy jste ale slovy premiéra nevysvětlil své finance?

Ty jeho argumenty, že jsem nevysvětlil, jsou směšné, protože on ani nečekal na to vysvětlení v pátek. On už ve čtvrtek přišel s nějakým pamfletem, co vyráběli ti jeho ekonomičtí diletanti v čele s panem Špidlou. Toto jeho vysvětlení je naprosto neuvěřitelné. Pan premiér by si ale měl uvědomit, že to on nyní ohrožuje čerpání evropských peněz, ohrožuje navýšení platů policistů, hasičů, celní správy, kultury. Všechno, co jsme lidem slíbili, je teď ohroženo. Mně jako politikovi nemůže nikdo nic vyčíst.

Zítra jdete za prezidentem, o čem se spolu budete bavit?

Toto je nová situace, takže se zeptám pana prezidenta, co na to říká.

Pan prezident by vás mohl pověřit sestavením nové vlády. Přijal byste to?

Určitě ne.

Jaké řešení se tedy teď podle vás nabízí?

Dovládnout by určitě měla toto vláda v demisi. Volby jsou vyhlášené a toto jediné má logiku.