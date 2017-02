Slovenský nejvyšší soud se zastal Babiše ohledně evidence u StB

„Očekávám, že se mi všichni ti, kteří mě obviňovali a zneužívali této kauzy k mému pošpinění, omluví,“ uvedl vicepremiér.

O rozhodnutí soudu informoval mluvčí nejvyššího soudu Boris Urbančík. Ústav paměti národa (ÚPN), který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů, chtěl mimořádným opravným prostředkem zvrátit verdikt okresního i krajského soudu, které rozhodly v Babišův prospěch. Ústav tvrdil, že rozhodnutí jsou nezákonná, protože bývalí příslušníci StB, kteří svědčili pro Babiše, nebyli před výpovědí zbaveni mlčenlivosti.

Slovenský nejvyšší soud o dovolání ÚPN rozhodl na konci ledna. Důvody verdiktu soud podle Urbančíka uvede v písemném vyhotovení rozsudku. Vůči rozhodnutí nejvyššího soudu není přípustný žádný opravný prostředek; prozkoumat by ho mohl pouze ústavní soud z hlediska případného porušení práv.

„Slovenský nejvyšší soud potvrdil to, co říkám od začátku. Byl jsem ve svazcích StB veden neoprávněně. S StB jsem nikdy nespolupracoval,“ sdělil Babiš v tiskové zprávě. „Je to jedna z mnoha vykonstruovaných kauz, kterou na mě mí nepřátelé a lidé, kterým se nehodím, připravili,“ napsal.

ÚPN dříve tvrdil, že soud postupoval ohledně dovolání nestandardně, když požádal slovenského ministra vnitra o dodatečné zbavení mlčenlivosti tří zmiňovaných příslušníků StB. Žádosti ministr vyhověl.

„S postupem nejvyššího soudu se neztotožňujeme. Je nestandardní, aby nezákonné důkazy byly uznány za zákonné. O dalších krocích budeme uvažovat poté, co obdržíme rozhodnutí nejvyššího soudu,“ řekl ČTK šéf ÚPN Ondrej Krajňák.

Nejde o první spor ohledně evidence osob v dokumentech StB, který ÚPN prohrál. „Jsme svědky toho, že nám příslušníci StB přepisují dějiny,“ uvedl Krajňák.

Důvěrník StB?

Nejvyšší soud svůj postup ohledně vyřízení dovolání označil za zákonný. Podle ministerstva vnitra soud ve své žádosti uvedl, že situaci ohledně důkazů lze napravit dodatečným zbavením mlčenlivosti svědků.

Z archivních dokumentů, které nyní spravuje Ústav paměti národa, vyplývá, že Babiš se v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že o dva roky později ho k údajné spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale u bratislavského okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.

Babiš vědomou spolupráci s StB dlouhodobě popírá. Už dříve opakoval, že za komunismu coby pracovník československého podniku zahraničního obchodu Petrimex přišel do kontaktu s příslušníky StB, kteří se podle něj pouze zajímali o obchodní aktivity Petrimexu.